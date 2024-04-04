Военная операция на Украине, день 771-й

Пять дронов сбиты за ночь над Белгородской и Тульской областями, сообщило Минобороны РФ. Харьков атакован ударными БПЛА, сообщает украинское издание «Страна». Украина вывела часть сил от Бердычей и Семеновки из-за угрозы окружения, сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского. Франция опровергла заявление России о том, что она якобы выразила готовность к диалогу по Украине, пишет Reuters со ссылкой на источник во французском правительстве. «Газета.Ru» ведет хронику событий.