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Политика

Военная операция на Украине, день 771-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 771-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Пять дронов сбиты за ночь над Белгородской и Тульской областями, сообщило Минобороны РФ. Харьков атакован ударными БПЛА, сообщает украинское издание «Страна». Украина вывела часть сил от Бердычей и Семеновки из-за угрозы окружения, сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского. Франция опровергла заявление России о том, что она якобы выразила готовность к диалогу по Украине, пишет Reuters со ссылкой на источник во французском правительстве. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:26

Быстрой отмены антироссийских санкций не будет даже в случае достижения политических соглашений, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

09:17

У России нет намерения вступать в военный конфликт с НАТО или ее странами-членами, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

09:06

Более 9 тысяч детей эвакуировано из Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

09:05

Голосование в Палате представителей США по помощи Украине вряд ли состоится как минимум до середины апреля, а возможно, и позже, пишет Bloomberg.

09:03

Ночью Украина была атакована 20 дронами-камикадзе, 11 из них удалось сбить, сообщает Генштаб ВСУ.

09:00

Фигуранту дела о контрабанде с Украины в Россию через страны ЕС взрывчатки в иконах и церковной утвари предъявлено обвинение, он арестован на два месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

08:57

08:45

Среди погибших в результате удара по Харькову с применением беспилотников есть трое спасателей и медсестра скорой помощи, они работали на вызове, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

08:32

Не меньше 15 беспилотников было выпущено по Харьковской области, часть из них сбили системы ПВО, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

08:27

Франция опровергла заявление России о том, что она якобы выразила готовность к диалогу по Украине или обсуждению возможных мирных переговоров во время разговора министров обороны двух стран, состоявшемся накануне, пишет Reuters со ссылкой на источник во французском правительстве.

08:16

Украина вывела часть сил от Бердычей и Семеновки из-за угрозы окружения, сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

08:07

⚡️ Харьков ночью был атакован ударными БПЛА, сообщает украинское издание «Страна».

Четыре человека погибли, 12 ранены, пишет «Украинская правда».

08:01

⚡️ Пять дронов сбито за ночь над Белгородской и Тульской областями, сообщило Минобороны РФ.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 771-го дня специальной военной операции России на Украине.

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