Военная операция на Украине, день 771-й

Быстрой отмены антироссийских санкций не будет даже в случае достижения политических соглашений, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
У России нет намерения вступать в военный конфликт с НАТО или ее странами-членами, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Более 9 тысяч детей эвакуировано из Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Голосование в Палате представителей США по помощи Украине вряд ли состоится как минимум до середины апреля, а возможно, и позже, пишет Bloomberg.
Ночью Украина была атакована 20 дронами-камикадзе, 11 из них удалось сбить, сообщает Генштаб ВСУ.
Фигуранту дела о контрабанде с Украины в Россию через страны ЕС взрывчатки в иконах и церковной утвари предъявлено обвинение, он арестован на два месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Среди погибших в результате удара по Харькову с применением беспилотников есть трое спасателей и медсестра скорой помощи, они работали на вызове, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.
Не меньше 15 беспилотников было выпущено по Харьковской области, часть из них сбили системы ПВО, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.
Франция опровергла заявление России о том, что она якобы выразила готовность к диалогу по Украине или обсуждению возможных мирных переговоров во время разговора министров обороны двух стран, состоявшемся накануне, пишет Reuters со ссылкой на источник во французском правительстве.
Украина вывела часть сил от Бердычей и Семеновки из-за угрозы окружения, сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.
⚡️ Харьков ночью был атакован ударными БПЛА, сообщает украинское издание «Страна».
Четыре человека погибли, 12 ранены, пишет «Украинская правда».