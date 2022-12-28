«Для защиты национальных интересов». В Одессе второй раз сносят памятник Екатерине II

В Одессе начался демонтаж памятника основателям города – монумента, который посвящен Екатерине II и ее сподвижникам — де Рибасу, де Волану, Потемкину и Зубову. До этого ансамбль Екатерининской площади, на которой находится памятник, претендовал на вхождение в число памятников архитектуры, охраняемых ЮНЕСКО.

Начало сноса

Одесское издание «Думская» сообщило, что в городе начался демонтаж памятника основателям Одессы.

«В Одессе с утра приступили к демонтажу памятника российской императрице Екатерине II. Подъехать к площади невозможно, там все перекрыли и не пропускают», — говорится в сообщении.

В свою очередь депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале, что возле монумента «начинаются какие-то работы», все окружили, людей не пускают.

Для «защиты национальных интересов»

2 августа президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Одессы изучить петицию о сносе памятника Екатерине II. По словам главы государства, монумент был установлен в соответствии с решением Одесского городского совета.

Зеленский также отметил важность «защиты национальных интересов» и «проработку вопросов очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия».

23 августа историко-топонимическая комиссия города решила отложить вопрос о сносе памятника. Местное издание «Думская» сообщило, что эту инициативу рассматривает историко-топонимическая комиссия, однако остается неясным, может ли она давать рекомендации по сносу монумента. Также высказать свое мнение по поводу демонтажа должны были юристы.

2 ноября вандалы надели колпак палача на голову императрицы, а к руке привязали виселицу. Монумент также неоднократно обливали краской. 5 ноября мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что большинство жителей города проголосовали за демонтаж монумента на платформе «Социально активный гражданин». На следующий день памятник основателям Одессы обнесли деревянной стеной.

30 ноября Одесский горсовет решил демонтировать памятники российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову.

За демонтаж статуи императрицы проголосовали 43 депутата, при этом никто не выступил против, никто не воздержался, но один парламентарий не проголосовал. Против сноса памятника Суворову тоже никто не голосовал, 41 депутат поддержал инициативу, трое не голосовали.

Депутат городского совета Александра Ковальчук предложила перенести монументы после демонтажа на временное хранение в Одесский художественный музей.

Памятник основателям Одессы

Согласно открытым источникам, в 1794 году российская императрица Екатерина II рескриптом положила начала строительству Одессы и порта. Памятник основателям Одессы был установлен в городе на Екатерининской площади в 1900 году по проекту одесского архитектора Юрия Мелетьевича Дмитренко. Монумент посвящен Екатерине II и ее сподвижникам — де Рибасу, де Волану, Потемкину и Зубову. Именно их усилиями был заложен город.

Открытие памятника состоялось 6 мая 1900 года и было приурочено к 100-летию со дня смерти полководца Александра Суворова. На Парижской архитектурной выставке 1901 года Екатерининская площадь была признана лучшей в Европе.

После Февральской революции 1917 года монумент задрапировали, а при советской власти демонтировали. Статуи сподвижников императрицы хранились в краеведческом музее, а памятник Екатерине II был частично уничтожен. Согласно исторической легенде, бронзовые скульптуры хотели переплавить в снаряды, но один из матросов заметил, что «негоже иметь снаряды непролетарского происхождения».

В 1965 году, к 60-летней годовщине восстания на броненосце «Потемкин», на месте памятника основателям Одессы был установлен монумент восставшим матросам.

Впервые о возвращении императрицы со сподвижниками на место заговорили в конце 80-х годов прошлого столетия. В1995 году одесский горсовет решил восстановить памятник основателям города, использовав при этом сохранившиеся бронзовые фрагменты и дополнив недостающие элементы гранитного постамента. Но эта инициатива была остановлена президентом Украины Леонидом Кучмой.

В 2007 году одесский горсовет вновь постановил вернуть основателей города на место, а «потемкинцев» демонтировать и переместить к Таможенной площади.

Бронзовую фигуру императрицы пришлось выполнить целиком заново, так как было невозможно совместить сохранившуюся в Краеведческом музее голову по цвету с создаваемой остальной частью фигуры.

Воссозданный памятник торжественно открыли в октябре 2007 года. Архитектурный ансамбль площади претендовал на вхождение в число памятников архитектуры, охраняемых ЮНЕСКО.