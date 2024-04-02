«Информация покупается и продается»: Путин пообещал «добраться» до заказчиков теракта в «Крокусе» Путин поручил установить всех исполнителей и конечных бенефициаров терактов в РФ

Владимир Путин заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле», поскольку любая информация в преступном мире легко покупается. Президент призвал не поддаваться из-за трагедии «ксенофобии и исламофобии», так как именно этого хотели организаторы. По его словам, РФ после произошедшего будет «кардинально» менять миграционную политику. Подробности — в нашем материале.

О заказчиках теракта

Россия распутает всю цепочку причастных к теракту в «Крокусе» и доберется до изначальных заказчиков, пообещал Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья, цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния. Мы, безусловно, до них доберемся», — сказал политик.

Он отметил, что в преступном мире нет «надежной агентуры», там все «легко продается». Это, по мнению президента, поможет выйти на организаторов теракта.

«Те, кто применяет это оружие, а это оружие, которое применяется против России, это очевидно сегодня, должны понимать, что оно обоюдоострое», — подчеркнул лидер.

Президент добавил, что главная цель теракта — разжечь национальную рознь в стране. Организаторы хотели усилить ксенофобию и исламофобию.

«Посеять раздор и панику, распри и ненависть в нашей стране, расколоть Россию изнутри. Это их главная задача. Мы ни в коем случае не должны позволить им этого сделать», — сказал политик.

Он пояснил, что сейчас внешние и внутренние угрозы против России «часто переплетаются». Ее враги действуют одновременно против российского общества и российского суверенитета, стремятся «подорвать» последний.

О миграционной политике

России надо изменить миграционную политику, сообщил Путин. Он признал, что сейчас мигранты слишком легко попадают в Россию и становятся ее гражданами. «Без особых проблем» получают разрешение на работу люди, у которых «за спиной целый букет правонарушений». Они же спокойно подают на гражданство, даже не зная русского языка.

«При этом наши соотечественники, у которых предки выросли в самых что ни на есть центральных регионах нашей страны, гражданство порой не могут получить годами», — обратил внимание Путин.

Нелегальная миграция часто становится «питательной средой» для экстремизма, предостерег он. Мигрантов идеологически «накачивают» разные «лжепроповедников и интернет-сайты».

«Принцип, что приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю, — этот принцип должен быть решающим», — подчеркнул президент.

При этом он уточнил, что нужно сохранить «межэтническое и межрелигиозное согласие», так как это «сила России». Глава государства попросил МВД и правительство проработать миграционный вопрос, представить перечень первоочередных решений.

«Нам нужно глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике», — резюмировал Путин.

Чтобы бороться с нежелательной миграцией, среди прочего необходимо создать современные базы данных, имеющихся недостаточно, отметил президент. Он также призвал полицию бороться с организованной преступностью и «криминальными синдикатами». Последние, по его словам, часто имеют трансграничный характер и действуют заодно с зарубежными спецслужбами, «эмиссарами международных радикальных, экстремистских структур».

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Кроме того, Путин указал на необходимость оценить действия всех служб, которые отвечали за «Крокус». Это поможет «вывести на новый уровень» обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей. Такие объекты, как ТЦ, театры, школы, больницы должны быть под постоянным контролем.

«Мы заплатили очень высокую цену. И весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным», — резюмировал глава государства.

По его словам, в прошлом году количество преступлений в общественных местах и на объектах транспорта снизилось, но теракт показал, что готовность к чрезвычайным ситуациям нужно «наращивать постоянно».

О работе в условиях почти «военного времени»

Путин уделил отдельное внимание работе полиции в «новых субъектах» РФ. Он пояснил, что МВД должно обеспечивать там «нормальную деятельность» новых органов власти, бизнеса и банков, защищать граждан от криминала.

«Особо отмечу работу сотрудников органов внутренних дел на Донбассе и в Новороссии. Знаю, что там приходится вступать в столкновения не только с криминалом, но иногда и с диверсионными группами противника, которые в том числе пытаются использовать давние каналы по линии оргпреступности», — сообщил президент.

Он подчеркнул, что около линии фронта в полиции работают «люди разных национальностей и вероисповедания практически со всей нашей большой страны». Путин добавил, что новые подразделения МВД созданы во всех присоединенных регионах.

«По вашей работе во многом судят о силе российского закона. И это огромная ответственность, которую вы, уверен, хорошо понимаете», — заявил президент.

В числе прочего он назвал «показательную цифру» — количество выданных паспортов России на новых территориях. Их получили более более 3,2 млн жителей ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Путин призвал «последовательно» продолжать выдачу, но не давать паспорта «пособникам неонацистов».

«Вы (сотрудники МВД. — «Газета.Ru») должны обеспечить нормальную жизнь для рядового гражданина России, но сами должны работать в условиях, близких к условиям военного времени», — подчеркнул президент.