«Кремль и Лукашенко не верят в причастность Киева к теракту». Что ответили в Москве Захарова: публикация Bloomberg о непричастности Украины к делу «Крокуса» — фейк

Bloomberg со ссылкой на источники утверждает, что в окружении Владимира Путина не верят в версию о том, что к теракту в «Крокус Сити Холле» причастна Украина. Агентство также отмечает, что «украинский след» в трагедии опроверг президент Белоруссии Александр Лукашенко. Что в ответ на материал Bloomberg заявил российский МИД — в материале «Газеты.Ru».

«Мать всех фейков»

Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала «шедевральной новостью» публикацию Bloomberg о сомнениях окружения Путина в причастности Украины к теракту в «Крокусе».

«Особенно удачно получилось, что она вышла именно сегодня, учитывая, что Владимир Путин с утра находился «в окружении» Генерального прокурора Игоря Краснова со всем центральным аппаратом Генпрокуратуры, Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Секретаря Совбеза Николая Патрушева, Министра обороны Сергея Шойгу, Директора ФСБ Александра Бортникова», — добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также назвала сообщение Bloomberg «матерью всех фейков» на фоне того, что глава Совбеза России Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников прямо заявили, что связывают Украину, США и Великобританию с терактом в «Крокус Сити Холле».

Издание утверждает, что четыре человека, тесно связанные с Кремлем, рассказали Bloomberg, что нет никаких доказательств какой-либо причастности Киева к трагедии.

«Службы безопасности знают, что это было Исламское государство», — сказал собеседник Bloomberg. Источники издания также утверждают, что почти никто «в политической и деловой элите России не верит, что за нападением стояла Украина».

Лукашенко опроверг «украинский след»

Кроме этого, журналисты агентства пишут, что версию о причастности к теракту Киева опроверг президент Белоруссии Александр Лукашенко. 26 марта глава республики заявил СМИ, что напавшие на «Крокус» террористы направлялись в Белоруссию, но из-за усиления границы «отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы».

Лукашенко объяснил решение террористов тем, что в первые минуты после теракта на уровне спецслужб в стране были приняты необходимые меры безопасности.

«Они не могли пойти в Беларусь. Их кураторы — они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты, как в России часть области перешла на усиленный режим безопасности, так и у нас», — добавил президент республики.

В материале также говорится, что теракт может спровоцировать перестановки в руководстве силовых структур РФ.