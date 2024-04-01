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Политика

Военная операция на Украине, день 768-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 768-й день

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РИА Новости
Два украинских дрона перехвачены над Белгородской областью, сообщили в МО РФ. Объекты инфраструктуры, расположенные в подконтрольных Киеву районах Запорожской области, повреждены в результате взрывов, сообщил глава военной администрации региона Иван Федоров. В России начался весенний призыв в армию. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:50

Более шести тысяч детей эвакуировано из Белгородской области из-за обстрелов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

09:48

400 млн рублей из федерального бюджета будет перечислено сегодня 35 сельхозпроизводителям Белгородской области, пострадавшим от обстрелов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

09:27

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон завил, что после пасхальных каникул, которые продлятся до 9 апреля, намерен вынести на рассмотрение законопроект о дополнительной помощи Украине, который будет включать «важные нововведения».

09:18

Первомайск ЛНР обстрелян со стороны ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Колягин.

09:05

08:55

Китай призывает собрать мирную конференцию по Украине «с равным участием всех сторон», включая Россию, заявил «Известиям» посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

08:48

Один человек погиб, двое получили ранения в результате обстрелов подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

08:33

КГБ Белоруссии в 2024 г провел три спецоперации в приграничных с Украиной районах с целью поимки украинских агентов, сообщил белорусский гостелеканал ОНТ.

Сообщается, что «агенты спецслужб Украины, а в их числе оказались и граждане Белоруссии, перемещали через южные рубежи взрывчатку, оборудовали тайники, чтобы потом другие завербованные Киевом взрывали и убивали».

08:24

Украина для НАТО играет роль поля боя и инструмента вооруженной борьбы против России, а Запад выполняет функции тыла, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

08:17

Весенняя призывная кампания начинается в России 1 апреля.

На срочную службу (длится один год) предполагается отправить 150 тыс. новобранцев. В зону СВО их отправлять не будут, обещал ранее заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский.

08:09

Объекты инфраструктуры, расположенные в подконтрольных Киеву районах Запорожской области, повреждены в результате взрывов, сообщил глава военной администрации региона Иван Федоров.

08:04

⚡️ Два украинских дрона перехвачены над Белгородской областью, сообщили в МО РФ.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 768-го дня специальной военной операции России на Украине.

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