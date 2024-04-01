Военная операция на Украине, день 768-й

08:33

КГБ Белоруссии в 2024 г провел три спецоперации в приграничных с Украиной районах с целью поимки украинских агентов, сообщил белорусский гостелеканал ОНТ.

Сообщается, что «агенты спецслужб Украины, а в их числе оказались и граждане Белоруссии, перемещали через южные рубежи взрывчатку, оборудовали тайники, чтобы потом другие завербованные Киевом взрывали и убивали».