Военная операция на Украине, день 768-й

Более шести тысяч детей эвакуировано из Белгородской области из-за обстрелов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
400 млн рублей из федерального бюджета будет перечислено сегодня 35 сельхозпроизводителям Белгородской области, пострадавшим от обстрелов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон завил, что после пасхальных каникул, которые продлятся до 9 апреля, намерен вынести на рассмотрение законопроект о дополнительной помощи Украине, который будет включать «важные нововведения».
Первомайск ЛНР обстрелян со стороны ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Колягин.
Китай призывает собрать мирную конференцию по Украине «с равным участием всех сторон», включая Россию, заявил «Известиям» посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.
Один человек погиб, двое получили ранения в результате обстрелов подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
КГБ Белоруссии в 2024 г провел три спецоперации в приграничных с Украиной районах с целью поимки украинских агентов, сообщил белорусский гостелеканал ОНТ.
Сообщается, что «агенты спецслужб Украины, а в их числе оказались и граждане Белоруссии, перемещали через южные рубежи взрывчатку, оборудовали тайники, чтобы потом другие завербованные Киевом взрывали и убивали».
Украина для НАТО играет роль поля боя и инструмента вооруженной борьбы против России, а Запад выполняет функции тыла, заявил в интервью РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Весенняя призывная кампания начинается в России 1 апреля.
На срочную службу (длится один год) предполагается отправить 150 тыс. новобранцев. В зону СВО их отправлять не будут, обещал ранее заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский.
Объекты инфраструктуры, расположенные в подконтрольных Киеву районах Запорожской области, повреждены в результате взрывов, сообщил глава военной администрации региона Иван Федоров.