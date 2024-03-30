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Политика

Военная операция на Украине, день 766-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 766-й день

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Боевая работа операторов БПЛА группировки «Центр» на Авдеевском направлении СВО

Боевая работа операторов БПЛА группировки «Центр» на Авдеевском направлении СВО

Станислав Красильников/ТАСС
Над Белгородской областью сбиты два дрона, сообщило МО РФ. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в приграничном районе на Белгородском направлении уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. В украинском «Центрэнерго» заявили, что в результате ударов 22 марта полностью разрушена Змиевская ТЭС в Харьковской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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10:15

Украина наладила производство некоторых деталей к американским гаубицам M777 у себя в стране, пишет Forbes со ссылкой на главкома ВСУ Александра Сырского.

09:58

Обстреляно село Гуево Суджанского района, пострадавших нет, повреждены четыре домовладения — губернатор Курской области Роман Старовойт

09:55

Мужчина пострадал накануне в результате подрыва противопехотной мины «Лепесток» в Петровском районе Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

09:47

Президент РФ Владимир Путин не намерен вести переговоры по Украине, заявила газетам медиагруппы Funke министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Он более чем ясно дает понять, что находится за пределами досягаемости рациональных аргументов и ценностей человечества. И он определенно не хочет вести переговоры», — сказала Бербок.

09:28

В Алтайском крае сорваны сроки строительства новых объектов оборонно-промышленного комплекса, следует из сообщений Министерства обороны по итогам визита в регион главы ведомства Сергея Шойгу.

09:20

В Одессе ночью работали средства ПВО, в некоторых районах пропал свет и вода, сообщили местные СМИ.

В Днепропетровской области обломки одного из дронов вызвали пожар на элеваторе.

09:11

❗️ Германия продолжит оказывать поддержку Украине, пообещал канцлер Олаф Шольц.

«Мир без свободы означает угнетение, а мира без справедливости не может быть. Поэтому мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир — так долго, сколько это потребуется», — заявил Шольц в своем видеообращении по случаю Пасхи.

09:04

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч выявил перерасход Военно-морскими силами США средств, выделенных на помощь Украине, в размере $398,9 млн в 2022 финансовом году. Об этом говорится в заявлении аппарата инспектора.

08:46

Российские силы продвигаются все дальше вперед, констатировал в беседе с Bild советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«К тому же мы наблюдаем, как они продолжают наращивать вооружения, укрепляются и мобилизуют пополнение запасов», — также сказал Подоляк.

08:38

⚡️ Еще один беспилотник уничтожен над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

08:27

Школы Белгорода и приграничных районов с четвертой четверти перейдут на дистанционный формат обучения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

08:21

⚡️ Около 7.30 мск средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью — Минобороны РФ

08:17

12 ударных дронов и четыре зенитные управляемые ракеты были выпущены по Украине ночью, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ. Девять дронов было сбито.

08:07

Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена при ракетной атаке ВС РФ 22 марта, сообщила «Центрэнерго».

«Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного — до значительного», — говорится в сообщении на сайте «Центрэнерго».

08:03

В приграничном районе на Белгородском направлении уничтожена диверсионно-разведывательная группа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, диверсанты пытались закрепиться в заброшенном здании, их уничтожила артиллерия.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 766-го дня специальной военной операции России на Украине.

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