«Не простил»: почему Зеленский уволил друга и партнера по «Кварталу-95» Сергея Шефира? Зеленский уволил партнера по «Кварталу-95» Сергея Шефира с должности помощника

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку несколько своих помощников и советников. Среди них давний друг украинского лидера — основатель и директор студии «Квартал-95» Сергей Шефир. В офисе президента он отвечал за контакты с бизнесом и ежедневное расписание Зеленского. Официальная причина его увольнения неизвестна, однако источник «Страны.ua» сообщил, что Зеленский не смог простить другу отъезд с Украины в первые дни боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередные кадровые чистки. 30 марта Зеленский уволил несколько своих советников и помощников, в том числе директора и основателя студии «Квартал-95» Сергея Шефира. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника президента Украины», — говорится в указе президента Украины.

Кроме Шефира, Зеленский уволил трех внештатных советников: Олега Устенко, Михаила Радуцкого и Сергей Трофимова. Украинский президент также снял с должности уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алену Вербицкаю и уполномоченного президента по вопросам волонтерской деятельности Наталью Пушкареву.

Зеленский не простил Шефира

Официально причина увольнения Шефира не называется. При этом источник «Страны.ua», близкий к офису президента Украины, сообщил, что его отставка была вопросом времени.

Как пишет издание, Шефир считается ближайшим соратником и другом Зеленского. Он играл большую роль в государственном управлении, отвечая за связи с украинскими бизнесменами. Однако после начала российской военной операции на Украине его влияние резко снизилось.

«Президент не простил ему, что в первые дни Шефир спешно покинул Киев. После этого его отставка была делом времени. Да и к тому же прежний функционал Шефира в плане переговоров с олигархами стал уже не актуален.

Сейчас с крупным бизнесом у власти разговор прямой, конкретный и короткий», — рассказал источник «Страны.ua».

Однако, как сообщил другой источник, который личном знаком с Шефиром, друг Зеленского очень скептически оценивает происходящие на Украине, поэтому решил уволиться по собственной инициативе.

По данным из открытых источников, Владимир Зеленский и Сергей Шефир давние друзья и партнеры. В 2003 году они вместе основали студию «Квартал-95». Шефир также выступал продюсером сериала «Слуга народа», главную роль в котором исполнил Зеленский.

Помощником президента Украины Шефир был назначен в 2019 году. Помимо контактов с бизнесом, он также отвечал за ежедневное расписание Зеленского.

Кто еще из «Квартала-95» работал в госуправлении?

Внештатный советник Сергей Трофимов, уволенный вместе с Шефиром, раньше также работал в «Квартале-95», с 2007 года занимал должность исполнительного продюсера. В 2019 году Зеленский назначил Трофимова заместителем главы администрации президента, но уже в конце 2020-го перевел его в советники.

Кроме этого, выходцем из «Квартала-95» также был экс-председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов. Друг детства Зеленского, в мае 2019 году он пришел в СБУ на должность начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Через 5 дней Баканов был назначен временно исполняющим обязанности председателя СБУ, а к концу августа возглавил ведомство.

17 июля 2022 года Зеленский своим указом отправил Баканова в отставку.

Еще один сценарист «Квартала-95» Юрий Костюк, который в том числе работал над «Слугой народа», в 2019 году был назначен заместителем главы администрации президента Украины. Костюк на данный момент продолжает работать в офисе президента и отвечает за информационную политику.

Кадровые чистки на Украине

Увольнения в высшем руководстве Украины начались в феврале с отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. После этого в конце марта Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

Под кадровую чистку также попали заместители руководителя Офиса президента Андрей Смирнов и Алексей Днепров. Причина их увольнения неизвестна.

В феврале, когда Зеленский впервые публично заявил, что размышляет об отставке Залужного, он сообщил, что руководству Украины в целом требуется «перезагрузка и новое начало».