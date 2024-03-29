Военная операция на Украине, день 765-й

Три теплоэлектростанции украинского энергохолдинга ДТЭК попали ночью под удар, серьезно повреждено оборудование – сообщение компании
Над Днепропетровской областью было сбито десять дронов и четыре ракеты, сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.
Ранен один человек, повреждены несколько энергетических объектов Днепропетровской области Украины, сообщил губернатор Сергей Лысак.
Ночью Польша вновь поднимала в воздух свою авиацию и авиацию союзников из-за ракетного удара по территории Украины. Об этом оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в соцсети Х.
Тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах Украины получили повреждения в результате ночной атаки, сообщили в «Укрэнерго».
В Днепропетровской области введены аварийные отключения, в Харьковской — графики почасовых отключений.
Ночью атаке подверглись подконтрольные Украине Хмельницкая, Ивано-Франковская и Днепропетровские области, а также Львов.
В ходе ночной атаки по Белгороду повреждены «Белгород-Арена», гимназия, более 30 квартир остались без окон, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.