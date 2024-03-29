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Политика

Военная операция на Украине, день 765-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 765-й день

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Александр Полегенько/ТАСС
15 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью, заявили в Минобороны РФ. Повреждены «Белгород Арена» и гимназия, более 30 квартир остались без окон, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Взрывы произошли в Хмельницкой, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях Украины, а также во Львове. «Укрэнерго» сообщило о повреждении своих объектов. Генштаб пообещал не привлекать срочников к СВО. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:15

Три теплоэлектростанции украинского энергохолдинга ДТЭК попали ночью под удар, серьезно повреждено оборудование – сообщение компании

08:57

Над Днепропетровской областью было сбито десять дронов и четыре ракеты, сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.

08:50

08:40

Ранен один человек, повреждены несколько энергетических объектов Днепропетровской области Украины, сообщил губернатор Сергей Лысак.

08:23

Ночью Польша вновь поднимала в воздух свою авиацию и авиацию союзников из-за ракетного удара по территории Украины. Об этом оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в соцсети Х.

08:21

Тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах Украины получили повреждения в результате ночной атаки, сообщили в «Укрэнерго».

В Днепропетровской области введены аварийные отключения, в Харьковской — графики почасовых отключений.

08:17

Ночью атаке подверглись подконтрольные Украине Хмельницкая, Ивано-Франковская и Днепропетровские области, а также Львов.

08:10

08:08

В ходе ночной атаки по Белгороду повреждены «Белгород-Арена», гимназия, более 30 квартир остались без окон, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

08:04

⚡️ 15 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 765-го дня специальной военной операции России на Украине.

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