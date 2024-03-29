Военная операция на Украине, день 765-й

15 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью, заявили в Минобороны РФ. Повреждены «Белгород Арена» и гимназия, более 30 квартир остались без окон, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Взрывы произошли в Хмельницкой, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях Украины, а также во Львове. «Укрэнерго» сообщило о повреждении своих объектов. Генштаб пообещал не привлекать срочников к СВО. «Газета.Ru» ведет хронику событий.