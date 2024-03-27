Военная операция на Украине, день 763-й

МИД РФ призвал россиян тщательно взвешивать риски при подготовке поездок за границу. По словам дипломатов, возможны «задержания или аресты по запросам правоохранительных органов и спецслужб США». Кроме этого, дипломатам поступают сообщения от россиян в связи «с запретительными мерами ЕС в отношении ввоза из России личных вещей, въезда и пребывания автомобилей с российскими номерами».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telergram-канале, что во время украинского обстрела пострадал один местный житель, у него осколочные ранения поясничной области.
В поселке Дубовое выявлены различные повреждения в двух квартирах, девяти частных домах и шести автомобилях. В селе Таврово повреждены два дома и две машины. В селе Никольское пробита кровля частного дома.
⚡️МО РФ сообщило, что за ночь над Белгородом и Белгородской областью сбили 18 реактивных снарядов РСЗО Vampire.