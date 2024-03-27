Военная операция на Украине, день 763-й

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telergram-канале, что во время украинского обстрела пострадал один местный житель, у него осколочные ранения поясничной области.

В поселке Дубовое выявлены различные повреждения в двух квартирах, девяти частных домах и шести автомобилях. В селе Таврово повреждены два дома и две машины. В селе Никольское пробита кровля частного дома.