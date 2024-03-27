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Политика

Военная операция на Украине, день 763-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 763-й день

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
По данным МО РФ, за ночь над Белгородской областью уничтожили 18 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Издание Wnp Рl сообщило, что Польша хочет провести «непростые» переговоры с Украиной по экспорту зерна, Киев выступает за либерализацию торговли с ЕС. МИД РФ посоветовал россиянам тщательно взвешивать все риски при поездке за границу из-за санкций в отношении ввоза личных вещей и автомобилей. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:23

МИД РФ призвал россиян тщательно взвешивать риски при подготовке поездок за границу. По словам дипломатов, возможны «задержания или аресты по запросам правоохранительных органов и спецслужб США». Кроме этого, дипломатам поступают сообщения от россиян в связи «с запретительными мерами ЕС в отношении ввоза из России личных вещей, въезда и пребывания автомобилей с российскими номерами».

08:13

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telergram-канале, что во время украинского обстрела пострадал один местный житель, у него осколочные ранения поясничной области.

В поселке Дубовое выявлены различные повреждения в двух квартирах, девяти частных домах и шести автомобилях. В селе Таврово повреждены два дома и две машины. В селе Никольское пробита кровля частного дома.

08:07

⚡️МО РФ сообщило, что за ночь над Белгородом и Белгородской областью сбили 18 реактивных снарядов РСЗО Vampire.

08:03

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 763-го дня специальной военной операции России на Украине.

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