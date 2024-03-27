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Беспилотник атаковал здание МВД. Что произошло в Белгороде

Беспилотник врезался в административное здание в Белгороде

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Павел Колядин/ТАСС
Украинский беспилотник врезался в здание управления МВД в Белгороде. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем: у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Telegram-каналы пишут о четырех раненых. Средства ПВО сбили еще три дрона на подлете к городу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Запущенный Вооруженными силами Украины дрон врезался в административное здание в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Есть одна пострадавшая — у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Бригадой скорой она доставлена в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он в Telegram.

Взрывной волной в здании выбило окна на третьем и четвертом этажах, посечен фасад. На место прибыли оперативные службы.

Как уточняет Telegram-канал Mash, дрон попал в здание управления МВД на проспекте Славы. Эту информацию подтверждают и источники Baza.

Несколько рабочих кабинетов повреждены. СМИ сообщают о большем числе пострадавших: у четверых осколочные ранения.

Работа ПВО

Ранее в Белгородском районе дежурные средства ПВО сбили три БПЛА самолетного типа на подлете к столице региона. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Минувшей ночью над Белгородом и Белгородским районом были сбиты 18 воздушных целей. В результате атаки пострадал мирный житель, у него осколочные ранения поясничной области. Мужчину доставили в городскую больницу №2.

Кроме того, в поселке Дубовое были посечены окна в двух квартирах многоквартирного дома, а также повреждены девять частных домовладений. Еще три дома получили повреждения в селах Таврово и Никольское.

Как живет Белгородская область

Белгородская область продолжает подвергаться обстрелам. На прошлой неделе ВСУ атаковали «Белгород-Арену» — домашний стадион клуба мужской волейбольной суперлиги «Белогорье», рассчитанный на десять тысяч человек. В Белгороде оказались повреждены линии электропередачи, из-за чего без света остались порядка пяти тысяч жителей.

21 марта глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев призвал жителей приграничных населенных пунктов Белгородской области покинуть свои дома из-за «напряженной» обстановки. «Прошу вас принять правильное решение», — обратился чиновник к мирным гражданам.

Грайворонцев готовы принять коллеги из Ярославской области, отметил Бондарев.

Утром 26 марта в селе Головчино было обстреляно здание пожарно-спасательной части №43. Ранения тяжелой и средней степени тяжести получили начальник караула и пожарный, они госпитализированы.

Власти региона приняли решение запускать сигнал о ракетной опасности и в ночное время. Перед этим среди населения был проведен опрос, и большинство проголосовали за этот вариант оповещения.

Ранее ночью сирены не включали из опасений, что жители выбегут на улицу, подвергнув таким образом себя еще большей опасности.

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