Президент Джо Байден во время церемонии помилования национальных индеек перед Днем Благодарения, 20 ноября 2023 года.

Байден назвал Путин мясником. Не в первый раз Джо Байден оскорбительно высказался о Владимире Путине

Джо Байден вновь назвал Владимира Путина мясником. Это не первый раз, когда президент США резко высказывается о президенте России: он называл его диктатором и военным преступником.

Байден вспомнил о Путине в штате Северная Каролина, который он посетил в рамках предвыборной кампании. Рассуждая о возможности увеличения налогов для миллиардеров, президент США заявил:

«Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, обеспечить помощь Украине от этого мясника Путина»

(цитата по ТАСС).

С начала военных действий на Украине Джо Байден неоднократно оскорбительно высказывался о Владимире Путине, называл его диктатором, мясником, военным преступником, которому нельзя оставаться у власти.

Два года назад Байден посещал лагерь беженцев на границе Польши и Украины. Журналист спросил президента США, что тот думает о Путине на фоне военной операции.

«Он мясник, вот, что я думаю», — ответил Байден.

Тогда же в марте он говорил, что считает Владимира Путина «военным преступником».

Два года спустя, 15 марта 2024 года Байден назвал Путин «бандитом». Он выступал на мероприятии по поводу Дню святого Патрика, где высказал уверенность, что подавляющее большинство конгрессменов готовы внести свой вклад в поддержку Украины.

«И я призываю каждого присутствующего в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он бандит», — заявил тогда президент США.

22 февраля 2024 года Байден во время выступления на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном».

«У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству является климат», — сказал президент США.

За него пришлось оправдываться координатору Белого дома по стратегическим коммуникациям Джону Кирби. Он связал оскорбительные слова с угрозами безопасности США: и президент Байден, говоря о Путине и о России, «сфокусирован именно на этом».

Путин тогда так прокомментировал слова Байдена: «Вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве президента США. Я сказал, что мы будем работать с любым лидером, но полагаю, что для России Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сказал, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны».