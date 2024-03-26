Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова. Его, как и Залужного, могут назначить послом Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленским поменял секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Алексей Данилов отправлен в отставку, вместо него пост займет глава СВР Александр Литвиненко. Данилов, комментируя увольнения, заявил, что ему не стыдно за свою работу. Чем запомнился Данилов и что известно о его преемнике — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса лидера Украины.

«Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в тексте документа.

Этим же указом Зеленский назначил на пост секретаря СНБО Украины главу Службы внешней разведки страны Александра Литвиненко.

Данилов в социальных сетях прокомментировал свое увольнение, отметив, что ему не стыдно за свою работу. Он также заявил, что его срок на посту секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины был практически незаметным.

«Как бы трудно ни было, какой бы беспросветной ни казалась ситуация, мы работали и будем дальше работать для Украины и ради Украины, верили и верим в нашу победу! Главное, что мы должны помнить всегда и что я всегда исповедовал — не бояться, никогда и никого, идти вперед и верить в Украину, верить в народ Украины!» — добавил Данилов.

По данным депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), экс-секретарь СНБО станет послом в Норвегии. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что эти решения — часть «перезагрузки системы управления нашим государством».

«Я благодарен Алексею Данилову за работу на должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление», — сказал Зеленский, не уточнив, о какой именно должности идет речь.

Чем известен Алексей Данилов?

Бывший глава СНБО родился в 1962 году в городе Красный луч Луганской области Украины. По первому образованию Данилов ветеринар. В 1999-м он получил специальность учителя истории, а еще через год окончил Восточноукраинский национальный университет по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины по специальности юрист.

В середине 90-х Алексей Данилов был главой Луганска, а в 2005 году — председателем Луганской областной администрации. В 2006-2007 годах — народный депутат Верховной рады от Блока Юлии Тимошенко.

В СНБО Данилов попал в 2019 году — в июле он стал заместителем секретаря, а уже в октябре возглавил совет. Как пишет РБК-Украина, до февраля 2022 года Данилов фактически был не только секретарем, но и спикером СНБО.

В 2021 году Совет национальной безопасности и обороны Украины под руководством Данилова ввел санкции против криминальных авторитетов, контрабандистов, пророссийских политиков и оппозиционных СМИ. Телеканалы, попавшие под ограничения, назвали указ Зеленского, который утвердил решение СНБО, политической расправой. В партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» заявили, что подобными действиями президент Украины пытается зачистить информационное пространство ради укрепления своей преступной диктатуры.

Позже выяснилось, что в санкционных списках по криминалитету были допущены ошибки по 108 «ворам в законе». Об этом Данилов сообщил в октябре 2021 года, при этом он утверждал, что ошибки уже исправлены, а те, кто их допустил, наказаны.

После этого экс-министр МВД Украины Арсен Аваков заявил, что решения по санкциям принимаются без какой-либо доказательной базы, а оперативные справки об участниках санкционного списка члены СНБО получают за пять минут до голосования за введение санкций. Алексей Данилов фактически подтвердил это на брифинге в ноябре 2021-го.

Кроме этого, Данилов перед началом спецоперации успокаивал украинцев, называя ее маловероятной. Однако уже в августе 2022 года секретарь Совбеза заявил, что власти Украины готовились к военному конфликту с Россией с декабря 2019 года.

Одно из последних громких заявлений Алексея Данилова было связано с катастрофой Ил-76 под Белгородом. Секретарь СНБО заявил, что на борту самолета не было украинских пленных, хотя российские власти утверждали обратное. При этом неделей ранее представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что Киев обращался к Москве, чтобы вернуть тела пленных, которые были на борту сбитого Ил-76.

В начале 2024 года Данилов также пригрозил дойти до Москвы. Так секретарь Совбеза отреагировал на слова Владимира Путина, который заявил, что демилитаризированная зона должна находиться на удалении, чтобы защитить российские города от обстрелов Киева.

«Эта демилитаризованная зона будет по меньшей мере до Москвы, до Санкт-Петербурга, мы ее обязательно продвинем», — заявил Данилов.

В марте он также попал в скандал после того, как нецензурно исказил имя спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя, говоря о том, что КНР не имеют права диктовать условия начала переговоров между Киевом и Москвой.

«Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то <...>, я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там показалось, что они должны это решать», — заявил секретарь СНБО.

Кто такой Александр Литвиненко?

Вместо Данилова Совет национальной безопасности и обороны Украины возглавит Александр Литвиненко. Литвиненко родился в Киеве в 1972 году, в 1994 году окончил Институт криптографии, связи и информатики академии ФСБ России в Москве. Как пишут украинские СМИ, Литвиненко имеет звание генерал-майора и степень доктора политических наук.

23 июля 2021 года Александр Литвиненко был назначен главой Службы внешней разведки Украины. Зеленский описывал нового главу СВР как уважаемого человека и профессионала с прекрасной репутацией.

Литвиненко ранее уже работал в СНБО Украины — с 2014 по 2019 годы он занимал должность заместителя секретаря совета.