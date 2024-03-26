Военная операция на Украине, день 762-й

08:31

Посол России в США Анатолий Антонов сказал журналистам, что его настораживают попытки заранее определить ответственных за теракт в «Крокус Сити Холле»:

«Настораживает одно, что везде и всюду нам пытаются заранее определить о том, что ответственным за трагедию, которая произошла у нас дома, является ИГ» (организация запрещена в России).