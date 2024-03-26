Военная операция на Украине, день 762-й

Телеканал LCI со ссылкой на военные источники сообщил, что французские войска могут вступить в прямое столкновение с российскими при крахе украинского фронта.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с Politico заявил, что украинские войска вынуждены отступать со своих позиций на фронте, поскольку оказываются бессильны против применения ВС РФ планирующих авиабомб.
Издание Financial Times выяснило, что ограничения в ЕС на ввоз агропродукции из Украины приведут к затягиванию украинского конфликта. Глава минпродовольствия Украины Николай Сольский сказал журналистам, что более 80% «проблем с украинским зерном» в Евросоюзе на самом деле не существуют, поскольку их «выдумывают» чиновники ЕС.
Херсонская область в перспективе станет частью новой железнодорожной логистики России, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. По его словам, этот путь будет более удобным и коротким, чем дорога через Крымский мост.
Гладков рассказал, что Белгородская область начала получать гуманитарную помощь из Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы, Ставропольского края и Тулы.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во время обстрела поселка Дубовое пострадали два человека:
«У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами скорой пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь». В поселке 20 частных домов и одна хозпостройка получили повреждения. ⠀
По словам Пескова, пока неуместно говорить, повлияет ли на готовность России к переговорам, если будет установлено, что Украина причастна к теракту в «Крокус Сити Холле».
По данным 112, украинский снаряд попал в пожарную часть в селе Головчино. Двое пожарных и местная жительница получили ранения, им оказывают помощь. В результате атаки пожарное депо, четыре служебных автомобиля, частный дом и машина оказались повреждены.
❗️Газета Politico выяснила, что пакет финансовой помощи Украине на $300 млн, одобренный конгрессом США в марте, был потрачен еще в ноябре прошлого года.
Посол России в США Анатолий Антонов сказал журналистам, что его настораживают попытки заранее определить ответственных за теракт в «Крокус Сити Холле»:
«Настораживает одно, что везде и всюду нам пытаются заранее определить о том, что ответственным за трагедию, которая произошла у нас дома, является ИГ» (организация запрещена в России).
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с aif.ru заявил, что Украина готова на все, чтобы заполучить Крым обратно.
Российские военные рассказали журналистам, что военнослужащие первой отдельной гвардейской мотострелковой бригады первого армейского корпуса «Южной» группировки войск эвакуировали с линии боевого соприкосновения на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder, которая Германия передала ВСУ.
По данным МО РФ, около 7:00 российские силы ПВО в воздухе уничтожили два реактивных снаряда «Град».
❗️Минобороны сообщило, что ночью российские системы ПВО сбили 13 снарядов РСЗО «Вампир» на подлете к Белгороду.