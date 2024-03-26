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Политика

Военная операция на Украине, день 762-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 762-й день

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Александр Полегенько/ТАСС
Ночью дежурные средства ПВО сбили 13 снарядов РСЗО «Вампир» на подлете к Белгороду, а утром — еще два реактивных снаряда «Град». По данным МО РФ, российские военные эвакуировали первую трофейную БМП Marder, которую ВСУ получили от Германии. Евросоюз в вопросах помощи Украине ориентируется прежде всего на свои интересы, заявил Жозеп Боррель. По его словам, если Россия победит, США и ЕС понесут огромные потери. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:43

Телеканал LCI со ссылкой на военные источники сообщил, что французские войска могут вступить в прямое столкновение с российскими при крахе украинского фронта.

09:41

Гладков выяснил, что число пострадавших от обстрела в Головчино выросло до трех.

09:34

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с Politico заявил, что украинские войска вынуждены отступать со своих позиций на фронте, поскольку оказываются бессильны против применения ВС РФ планирующих авиабомб.

09:30

Издание Financial Times выяснило, что ограничения в ЕС на ввоз агропродукции из Украины приведут к затягиванию украинского конфликта. Глава минпродовольствия Украины Николай Сольский сказал журналистам, что более 80% «проблем с украинским зерном» в Евросоюзе на самом деле не существуют, поскольку их «выдумывают» чиновники ЕС.

09:17

Херсонская область в перспективе станет частью новой железнодорожной логистики России, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. По его словам, этот путь будет более удобным и коротким, чем дорога через Крымский мост.

09:07

09:02

Гладков рассказал, что Белгородская область начала получать гуманитарную помощь из Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы, Ставропольского края и Тулы.

08:48

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во время обстрела поселка Дубовое пострадали два человека:

«У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами скорой пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь». В поселке 20 частных домов и одна хозпостройка получили повреждения. ⠀

08:43

08:40

По словам Пескова, пока неуместно говорить, повлияет ли на готовность России к переговорам, если будет установлено, что Украина причастна к теракту в «Крокус Сити Холле».

08:35

По данным 112, украинский снаряд попал в пожарную часть в селе Головчино. Двое пожарных и местная жительница получили ранения, им оказывают помощь. В результате атаки пожарное депо, четыре служебных автомобиля, частный дом и машина оказались повреждены.

08:33

❗️Газета Politico выяснила, что пакет финансовой помощи Украине на $300 млн, одобренный конгрессом США в марте, был потрачен еще в ноябре прошлого года.

08:31

Посол России в США Анатолий Антонов сказал журналистам, что его настораживают попытки заранее определить ответственных за теракт в «Крокус Сити Холле»:

«Настораживает одно, что везде и всюду нам пытаются заранее определить о том, что ответственным за трагедию, которая произошла у нас дома, является ИГ» (организация запрещена в России).

08:28

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с aif.ru заявил, что Украина готова на все, чтобы заполучить Крым обратно.

08:25

08:17

Российские военные рассказали журналистам, что военнослужащие первой отдельной гвардейской мотострелковой бригады первого армейского корпуса «Южной» группировки войск эвакуировали с линии боевого соприкосновения на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder, которая Германия передала ВСУ.

08:13

По данным МО РФ, около 7:00 российские силы ПВО в воздухе уничтожили два реактивных снаряда «Град».

08:07

❗️Минобороны сообщило, что ночью российские системы ПВО сбили 13 снарядов РСЗО «Вампир» на подлете к Белгороду.

08:03

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 762-го дня специальной военной операции России на Украине.

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