Военная операция на Украине. День 757-й

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Обозреватель The Washington Post Ишан Тхарур в статье написал, что продолжающийся конфликт на Украине стал поводом для раскола между правительствами Чехии и Словакии. Он отметил, что за последний месяц на первый план вышли разногласия между «прокиевским правительством в Праге и дружественным России премьер-министром Словакии Робертом Фицо».