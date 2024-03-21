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Политика

Военная операция на Украине. День 757-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 757-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе прогремели взрывы. По данным «Известий», несколько крупных китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России. The Washington Post выяснил, что конфликт на Украине привел к расколу отношений Чехии и Словакии, так как одна страна дружественна Киеву, а другая — Москве. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:07

Бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании Верховной Рады заявил, что Киев уделяет слишком мало внимания потребностям ВСУ.

09:02

08:58

Обозреватель The Washington Post Ишан Тхарур в статье написал, что продолжающийся конфликт на Украине стал поводом для раскола между правительствами Чехии и Словакии. Он отметил, что за последний месяц на первый план вышли разногласия между «прокиевским правительством в Праге и дружественным России премьер-министром Словакии Робертом Фицо».

08:55

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 16 регионов примут 7,5 тысяч белгородских детей. Завтра первую группу отправят в Пензу, Тамбов и Калугу, а следующую группу детей — в конце недели.

08:53

❗️По данным Baza, во время обстрела Белгорода не менее пяти человек получили осколочные ранения.

08:51

08:46

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош и доктор технических наук, профессор Академии военных наук Анатолий Летяго в материале для журнала «Национальная оборона» заявили, что в Великобритании захотели создать буферную зону из сил НАТО вокруг Киева, а украинских военных отправить в зону боестолкновений.

08:42

⚡️По данным Минобороны, российские средства ПВО уничтожили десять снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Атака произошла около 08:00.

08:36

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, тревога длилась 20 минут.

08:31

08:26

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал РИА Новости, что жители Работино считают ВСУ оккупантами и призывают их уйти.

08:21

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш начал заикаться после вопроса о депортации исключительно россиян за незнание латышского языка. Интервью дипломата с журналистом Тимом Себастьяном, в ходе которого произошел инцидент, размещено на YouTube-канале Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

08:13

❗️«Известия» выяснили, что несколько крупных китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России из-за ужесточения санкций.

08:07

08:03

Мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram-канале, что в городе произошла серия взрывов.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 757-го дня специальной военной операции России на Украине.

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