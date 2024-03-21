Бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании Верховной Рады заявил, что Киев уделяет слишком мало внимания потребностям ВСУ.
Обозреватель The Washington Post Ишан Тхарур в статье написал, что продолжающийся конфликт на Украине стал поводом для раскола между правительствами Чехии и Словакии. Он отметил, что за последний месяц на первый план вышли разногласия между «прокиевским правительством в Праге и дружественным России премьер-министром Словакии Робертом Фицо».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 16 регионов примут 7,5 тысяч белгородских детей. Завтра первую группу отправят в Пензу, Тамбов и Калугу, а следующую группу детей — в конце недели.
❗️По данным Baza, во время обстрела Белгорода не менее пяти человек получили осколочные ранения.
Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош и доктор технических наук, профессор Академии военных наук Анатолий Летяго в материале для журнала «Национальная оборона» заявили, что в Великобритании захотели создать буферную зону из сил НАТО вокруг Киева, а украинских военных отправить в зону боестолкновений.
⚡️По данным Минобороны, российские средства ПВО уничтожили десять снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Атака произошла около 08:00.
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал РИА Новости, что жители Работино считают ВСУ оккупантами и призывают их уйти.
Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш начал заикаться после вопроса о депортации исключительно россиян за незнание латышского языка. Интервью дипломата с журналистом Тимом Себастьяном, в ходе которого произошел инцидент, размещено на YouTube-канале Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).
❗️«Известия» выяснили, что несколько крупных китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России из-за ужесточения санкций.