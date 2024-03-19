«Будем работать, исходя из реальности»: Белый дом оценил легитимность российских выборов Белый дом согласился со словами советника Байдена о победе Путина на выборах

В Белом доме заявили, что победа Путина на выборах — это реальность, с которой США придется и дальше иметь дело. При этом в Штатах не будут поздравлять российского президента, поскольку выборы «не соответствовали каким-либо критериям справедливости». Кремль в ответ сообщил, что Россия де-факто воюет с США, и мнение Вашингтона для нее неважно.

США признают, что Владимир Путин останется президентом России, хоть выборы и были несправедливыми, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

«Реальность такова, что Владимир Путин — президент России. Нам приходилось иметь дело с этой реальностью на протяжении всей войны на Украине, на фоне другой агрессии России, других шагов, противоречащих национальным интересам США — всего, что мы видели со стороны этого президента и России под его руководством. И мы продолжим работать, исходя из этой реальности», — сказал Салливан.

Он подчеркнул, что позиция США не отменяет того, что прошедшие выборы «не соответствовали каким-либо критериям справедливости». Советник добавил, что их результат был предопределен.

«Ничто в исходе выборов не было непредсказуемым, потому что Путин закрыл политическое пространство, запер политических оппонентов. Некоторые из его политических оппонентов трагически погибли», — заявил Салливан.

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер сослалась на слова Салливана, отвечая на вопрос журналистов о легитимности Путина как президента. По ее мнению, советник «очень хорошо» описал ситуацию.

«Очевидно, Путин является лидером России... Мне просто ничего добавить, кроме того, что Джейк Салливан уже довольно хорошо изложил», — резюмировала она.

Из США не будут звонить Путину с поздравлениями, так как выборы не были демократическими, уточнил замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

«Выборы явно не являются ни свободными, ни справедливыми, учитывая то, как Путин сажал в тюрьму политических оппонентов и не позволял другим баллотироваться против него», — ранее заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Президент США Джо Байден в первый день голосования, 15 марта, назвал Путина бандитом. Ранее он уже обзывал российского президента «сумасшедшим» и «мясником». Оскорбления со стороны Байдена связаны с тем, что Россия «угрожает национальной безопасности» Штатов, пояснял координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Реакция России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва категорически не согласна с американской оценкой выборов и не будет к ней прислушиваться.

«Де-факто США являются страной, глубоко вовлеченной в войну на Украине. Страна, которая по сути де-факто воюет с нами... Наверное, это не то мнение, к которому мы готовы прислушиваться и которое в эти дни для нас важно», — сказал Песков.

Он отметил, что никакая «словесная эквилибристика» западных стран не сможет «умалить победу Путина на выборах» и поколебать веру россиян в него.

«Недружественные страны» пытались вмешаться в избирательный процесс в России, особенно активны были США, утверждал 17 марта посол по особым поручениям, замглавы комиссии МИД РФ по выборам Геннадий Аскальдович.

«Американцы ставят вопрос таким образом, чтобы весь мир признал наши выборы нелегитимными, незаконными. Вот их основной посыл», — считает посол.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram, что «агрессивные натовцы похожи на заметавшихся тараканов». Так она оценила то, что ряд стран считают выборы несправедливыми, но принимают их к сведению.

Сам Путин в ответ на критику из США усомнился в законности американского голосования. Он рассказал, что там можно купить голос за $10 и делать вбросы пачками по почте ночью.

Как в мире оценивают выборы

Путина поздравили с победой лидеры Китая, Северной Кореи, Индии, Кубы, а также стран Африки, Латинской и Центральной Америк.

«Наш старший брат Владимир Путин победил, что является хорошим предзнаменованием для мира», — высказался президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Из постсоветских стран к поздравлениям первым присоединился Таджикистан. Также Путина поздравили Азербайджан, Киргизия, Узбекистан, Казахстан, Белоруссия. Президенты двух последних назвали его победу убедительной.

В Европе, напротив, не собираются поздравлять Путина в знак протеста против процедуры и результатов голосования. МИД Германии заявил, что это были псевдовыборы, а глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал их имитацией, похожей на трагичный фарс. МИД ФРГ сообщил, что не будет официально называть Путина президентом, только по имени.