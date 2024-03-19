Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Политика

Военная операция на Украине. День 755-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 755-й день

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости
Российские средства ПВО перехватили один украинский беспилотник над Белгородской областью и один над Воронежской. ЦЕРН намерен прекратить сотрудничество почти с 500 специалистами, связанными с Россией, их задачи на Большом адронном коллайдере возьмут на себя другие ученые. Российские карты «Мир» перестанут обслуживать в большинстве банков Армении с 30 марта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:31

08:26

Генеральное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в районе Мирославца американский разведывательный беспилотник MQ9 Reaper потерял связь с базой.

08:21

РБК выяснил, что российские карты «Мир» перестанут работать в большинстве банкоматов Армении с 30 марта. Тем не менее держатели смогут снять деньги в банкоматах «ВТБ Армения».

08:13

⚡️По данным МО, российские средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Воронежской областями.

08:07

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратит работу со специалистами, связанными с Россией. Они больше не получают финансирования от РФ, поэтому задачи на Большом адронном коллайдере возьмут на себя другие ученые.

«На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе (в Швейцарии). Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года», — сообщил официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье.

08:03

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 755-го дня специальной военной операции России на Украине.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Никто не в восторге». ЦЕРН прекращает сотрудничество с учеными из России
Лаборатория ЦЕРН прекратит сотрудничество с 500 связанными с Россией физиками
Россия для людей. Как за 20 лет изменилась жизнь в стране
Евросоюз готовится ввести пошлины на российское и белорусское зерно
В США умер белорусский хоккеист и тренер Константин Кольцов
Умер тренер клуба КХЛ, который встречался с теннисисткой Соболенко
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Марочко заявил об уничтожении базы наемников, готовивших теракты в Белгородской области
Новости и материалы
Овечкин оформил дубль в матче НХЛ
Солдату ВСУ пришлось сдаться в плен российским бойцам из-за некачественного автомата
Российская армия захватила американский бронетранспортер
Врач объяснила, с какого возраста дети начинают видеть сны
Глава минобороны Южной Кореи заявил, что не может дать оценку событиям в Буче
На Украине увидели истребитель МиГ-29 с французской высокоточной бомбой
В Приамурье спасатели начали искать пропавших под завалами на руднике людей
Украинские беспилотники уничтожены над Белгородской и Воронежской областями
Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге приостановлено
В Пакистане произошло землетрясение
Куба сделает прием карт «Мир» обязательным условием для работы всех заведений
Глава «европейских левых» заявил, что пришло время для переговоров по Украине
Российские войска сбили ударный вертолет ВСУ на Артемовском направлении
В Госдуме назвали возможные сроки перехода на прогрессивную систему налогообложения
Вертолет МЧС вылетел для эвакуации спасенных туристов на Камчатке
В Армении заявили о начале демаркации границы с Азербайджаном
Москвичам рассказали о погоде во вторник
США обеспокоены развитием связей Нигера с Россией и Ираном
Все новости
Карты «Мир» перестанут принимать банкоматы большинства банков Армении
Онлайн-кинотеатры за год увеличили выпуск оригинальных проектов вдвое
В РФ предложили расширить перечень информации о гражданах в единой базе
Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен по географии за 11 класс
Ответьте на несколько вопросов о странах мира и получите оценку
«Не единогласие, но консенсус». ЕС решает, как использовать российские активы
ЕС разработал механизм передачи прибыли от российских активов на помощь Украине
«Специальная полицейская операция против детей»: вице-спикер Госдумы Толстой раскритиковал ЕГЭ
Зампред Госдумы Петр Толстой считает, что отменять ЕГЭ нужно поэтапно
«Леон», «Пятый элемент» и еще 8 лучших фильмов Люка Бессона
Простите, не хотел вас обидеть точкой
Почему больше нельзя ставить точки в конце предложения
В Telegram «похоронили» короля Британии, хотя он еще жив. И все же — кто там в очереди на трон?
Букингемский дворец опроверг сообщения о смерти Карла III
«Германия до сих пор не сделала этого». Россия требует признать блокаду Ленинграда геноцидом
РФ потребовала от ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом и выплатить компенсации
«Это выборы без выбора»: как на Западе оценили победу Путина
Захарова: отказ МИД ФРГ указывать должность Путина говорит об острой фобии
Путин, Слуцкий, Даванков и Харитонов на Красной площади: Россия празднует 10 лет с Крымом
В Москве прошел митинг-концерт в честь воссоединения РФ с Крымом
Интервью с актером Владиславом Тироном — о работе в доставке, сериале «Курьеры» и Акунине
Актер Тирон признался, что работал курьером после выхода сериала «Триггер»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами