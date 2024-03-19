Военная операция на Украине. День 755-й

08:07

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратит работу со специалистами, связанными с Россией. Они больше не получают финансирования от РФ, поэтому задачи на Большом адронном коллайдере возьмут на себя другие ученые.

«На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе (в Швейцарии). Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года», — сообщил официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье.