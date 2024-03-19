Военная операция на Украине. День 755-й

Генеральное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в районе Мирославца американский разведывательный беспилотник MQ9 Reaper потерял связь с базой.
РБК выяснил, что российские карты «Мир» перестанут работать в большинстве банкоматов Армении с 30 марта. Тем не менее держатели смогут снять деньги в банкоматах «ВТБ Армения».
⚡️По данным МО, российские средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Воронежской областями.
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) прекратит работу со специалистами, связанными с Россией. Они больше не получают финансирования от РФ, поэтому задачи на Большом адронном коллайдере возьмут на себя другие ученые.
«На данный момент у нас менее 500 пользователей, которые все еще связаны с какой-либо российской организацией, большинство из которых не проживает в этом регионе (в Швейцарии). Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года», — сообщил официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье.