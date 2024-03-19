«Не единогласие, но консенсус». ЕС решает, как использовать российские активы

Евросоюз подготовил проект закона, согласно которому уже в июле Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов. В ЕС рассчитывают направлять Киеву ежегодно €3 млрд на оружие и развитие оборонной промышленности. На этой неделе проект должны одобрить все члены союза.

Законопроект, с которым ознакомился Bloomberg, предполагает введение налога на непредвиденную прибыль, полученную от замороженных российских резервов, с целью использования примерно €3 млрд в год для финансирования поставок оружия на Украину и развития оборонно-промышленного комплекса страны.

После начала СВО страны G7, ЕС и Австралия заморозили российских активов примерно на €260 млрд, в основном в форме ценных бумаг и денежных средств, две трети которых находятся в Европе — в основном на счетах бельгийской Euroclear, одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

На фоне трудностей с одобрением конгрессом США многомиллиардного пакета помощи Украине (республиканцы в палате представителей отказываются голосовать за пакет на $60 млрд), администрация Джо Байдена подталкивает союзников по G7 к скорейшей конфискации замороженных российских активов и хочет увидеть прогресс в этом деле до саммита лидеров «семерки» в июне. Однако несколько европейских стран, включая Германию и Францию, а также Европейский центральный банк идут на это неохотно.

Согласно предложению ЕС, часть доходов, полученных с 15 февраля, будет передаваться ЕС два раза в год до тех пор, пока санкции не будут сняты с России. Первоначально средства будут направлены в Европейский фонд мира — механизм ЕС по возмещению стоимости оружия, поставленного Киеву, а также в фонд бюджета ЕС по Украине Ukraine Facility (4-летняя программа на €50 млрд).

Часть прибыли останется у центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих резервами для покрытия расходов на управление активами и борьбы с любыми рисками, включая потенциальные ответные меры со стороны России. Соответствующие расходы и корпоративный налог также будут вычитаться из доходов до их передачи. По оценкам Bloomberg, это примерно €3 млрд чистой прибыли в год.

Эти предложения лидеры ЕС обсудят на встрече в Брюсселе позднее на этой неделе.

Политическое решение

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи со своими коллегами из ЕС в Брюсселе в понедельник заявил, что они приняли «политическое решение, хотя и не юридическое» .

«Я не могу сказать, что было единогласие, но был сильный консенсус для принятия этого решения», — сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. На вопрос, связаны ли сложности с принятием решения с намерением использовать средства для военной помощи Украине, Боррель сказал: «Нет, не думаю. Есть проблема относительно легальной базы и возможных финансовых последствий».

Он подчеркнул, что ни одна из стран не выступила против использования прибыли от российских активов. «Не могу сказать, что кто-то был против. Они просто хотели увидеть конкретное предложение, чтобы внимательно изучить легальные базы. Некоторые страны хотят внимательно изучать текст, который будет представлен через пару дней», — добавил Боррель (цитата по ТАСС).

Чем ответит Россия

Российские власти называют блокировку активов за рубежом незаконной, в Кремле заявили, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в суде. Глава МИД Сергей Лавров и министр финансов Антон Силуанов обещали зеркальные меры в ответ на конфискацию.

Европейский центробанк предупреждал, что использование замороженных российских активов может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал «смотреть за пределы этого отдельного конфликта» и искать другие способы финансирования Киева.

Неназванный европейский чиновник говорил Reuters, что ответные действия России на экспроприацию своих активов могут привести к банкротству Euroclear.