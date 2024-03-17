«Туманный демарш». Почему Румыния осталась недовольна посольством России Посла РФ в Бухаресте Кузьмина вызвали в МИД Румынии после комментария о золоте

МИД Румынии вызвал посла РФ в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за реакции посольства на недавнее требование Европарламента вернуть Румынии золото, переданное Российской империи в 1916 — 1917 годах. После посещения ведомства Кузьмин заявил, что это был «самый туманный демарш» за время его работы в Румынии. И предположил, что он был связан с «боевитой информационно-разъяснительной работы посольства». Ранее российские дипломаты призывали отказаться от «бесперспективных мечтаний и громких заявлений» о возвращении золота Румынии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

МИД Румынии вызвал посла РФ в Бухаресте Валерия Кузьмина в связи с «рядом недавних заявлений российской стороны», сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства европейской страны.

«Глубокое недовольство румынской стороны искаженным, усеченным и несоответствующим способом рассмотрения, в том числе в публичном сообщении посольства Российской Федерации, важных тем, имеющих двустороннюю значимость, берущих свое начало в историческом прошлом, было передано послу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте румынского МИДа.

В разговоре с ТАСС Валерий Кузьмин пояснил, что претензия румынского МИДа была связана с реакцией посольства на недавнее требование Европарламента вернуть Румынии золото, переданное Российской империи в 1916–1917 годах.

«В обезличенно-туманной форме нам была предъявлена претензия в слишком, по словам представителя МИДа, креативной, эмоциональной и скверной коммуникации посольства. Поскольку предмет беседы не был четко обозначен, я мог только догадываться, что речь идет о нашей реакции на действия румынских европарламентариев и вообще румынской стороны в ходе подготовки и принятия недавней резолюции Европарламента о возвращении некоего незаконно присвоенного Россией более ста лет назад румынского золота», — рассказал Кузьмин.

По словам дипломата, это был «самый туманный демарш», с которым он сталкивался за время своего пребывания в Румынии.

«Если это сформулировать по-русски, то послу был заявлен протест по поводу боевитой информационно-разъяснительной работы посольства, — сообщил Валерий Кузьмин. — В свою очередь я сказал, что если будет доказано, что какие-то приведенные нами факты не соответствуют действительности, то мы готовы опубликовать опровержение».

Кузьмин добавил, что «дипломатическая миссия в иностранном государстве должна доводить до государства аккредитации, ее руководства и общественного мнения официальную позицию своего правительства».

Посольство считает, что все возвращено

Ранее посольство России в Румынии выступило с призывом к «отдельным горячим румынским головам отказаться от бесперспективных мечт и громких заявлений» о возвращении золота.

Дипломаты указали, что СССР «в качестве жеста доброй воли» вернул все подлежавшие идентификации» ценности в 1935 году и 1956 году. Сегодня они экспонируются, в частности, в Национальном музее истории Румынии.

Российские дипломаты заявили, долги Румынии перед Россией и СССР составляют порядка 1,5 тыс. тонн золота, «что в 20-25 раз больше общей стоимости всего румынского золотого запаса 1916 — 1917 годов».

Захарова припомнила Румынии союз с Гитлером и долг перед СССР

Кроме того, посольство РФ обратило внимание на комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая припомнила Румынии то, что она являлась союзником гитлеровской Германии.

«Почти весь долг Румынии перед Советским Союзом за причиненные нашему народу и стране беды и разрушения в ходе Великой Отечественной войны Москва простила Бухаресту еще в 1949 году. Несмотря на все те зверства, что творили румынские союзники Гитлера на нашей земле. А это ни много ни мало 300 млн долларов репараций, т.е., если перевести на сегодняшние деньги, получится что-то в районе 4 млрд долларов», — подчеркнула Захарова.

Дипломат расценила ход Бухареста как попытку переключить внимание румынского общества.

«Румыния — бывший союзник Гитлера — использует русофобские площадки, например готовый к любому антироссийскому вбросу Европарламент, чтобы попытаться навесить на нас свои фантомные долги вековой давности, видимо, с целью поправить плачевную ситуацию в национальной экономике на фоне фермерских забастовок по всей стране», — написала Мария Захарова.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию на своей странице во «Вконтакте», вновь выдал едкий комментарий. Политик припомнил цитату из фильма «Брат-2» «Одно слово – румын!» и написал, что «Румын — не нация, а образ жизни».

«ЕС украл у России активов на 300 млрд долларов и просит вернуть золотишко Румынии. Сказать нечего по-русски, можно только послать. В общем, идите в ж…», — написал Дмитрий Медведев.