ВСУ попытались прорваться через границу России. Как действовала российская разведка? Зарубин: разведка знала о планах ВСУ прорваться через границу РФ за две недели

Российская разведка оказалась на шаг впереди ВСУ. Информация о предстоящей диверсии на пограничные регионы была получена за две недели до ее проведения. В этой связи Путин поручил отвести войска, состоящие из призывников срочной службы, и укрепить государственную границу контрактниками и спецподразделениями.

Российская разведка заранее знала о готовящейся попытке ВСУ прорваться в Курскую и Белгородскую области. Об этом говорится в сюжете журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Информация о возможных попытках прорыва формированиями ВСУ российской границы в Курской и Белгородской областях была получена разведкой за две недели до атаки», — передает телеканал. В результате этого украинские военные попали в «огневой мешок», сообщается в репортаже.

Зарубин уточнил, что в этой связи президент России Владимир Путин поручил отвести войска, состоящие из призывников срочной службы, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны, и заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений.

Попытка прорыва ВСУ

14 марта Вооруженные силы РФ совместно с пограничными органами ФСБ предотвратили попытку проникновения подразделений ВСУ в Белгородскую область, возле границы с Украиной в районе села Козинка. Украинская диверсионно-разведывательная группа высадила десант до 30 человек на расстоянии в 1 км от российской границы.

Диверсантов обнаружили при попытке продвинуться вглубь села. Их остановили подразделения российских военных совместно с пограничными органами ФСБ. Военные открыли по бойцам ВСУ артиллерийский огонь. Удары наносились и с воздуха с помощью управляемых авиабомб. Чтобы исключить возможность подхода к диверсантам резервов со стороны Украины, ВС РФ дистанционно заминировали местность.

В Минобороны сообщали, что украинские бойцы начали отступление на территорию Украины после понесенных ими существенных потерь. В ведомстве отметили, что при отступлении бойцы ВСУ вышли на минное поле и были ликвидированы. Также ударами системы залпового огня «Торнадо» была уничтожена группа, прибывшая для эвакуации раненых. Общие потери ВСУ составили около 50 человек, уточнили в МО.

Попытка срыва выборов президента

15 марта на оперативном совещании с Советом безопасности РФ Путин заявил, что Украина наносит удары по территории России для срыва президентских выборов. Он отметил, что противник был отброшен с большими потерями во всех направлениях. По словам главы государства, в диверсионных действиях участвовали более 2500 человек, 35 танков и 40 бронемашин. Президент также сообщил, что потери украинской стороны составили 60% в личном составе и 50% в технике.

«С целью сорвать процесс голосования, запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооруженных акций», — сказал тогда Путин.

Действия ВСУ он назвал демонстративными, преступными и бессмысленными с военной точки зрения. Что касается российской армии, она «уверенно удерживает инициативу» и «шаг за шагом» добивается поставленных задач. Россия достигнет своих целей, несмотря ни на какие «потуги врагов и недоброжелателей», подчеркнул Путин.