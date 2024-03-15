«Привыкайте видеть подбитые Abrams»: хакеры слили документы ВСУ о потерях танков

Хакеры выложили в открытый доступ документы ВСУ о потерях танков Abrams. За неделю украинцы лишились трех: один взорвали дроны, второй подбили противотанковой ракетой, третий сломался сам. Глава украинского ГУР Кирилл Буданов* ранее предупреждал, что эти танки на поле боя долго не протянут, и их нужно использовать «очень специально».

Пророссийские хакеры из группы Beregini опубликовали внутренний отчет ВСУ о первых потерях американских танков M1 Abrams. Документ выложен в Telegram.

«Сегодня мы вам расскажем о хваленных «Абрамсах», час которых был короток и бесполезен <...> Так как Министерство обороны Украины не хочет признавать, что за несколько дней были уничтожены два танка <...> и еще один поврежден попаданием ракеты, мы решили не только рассказать, но и показать документы 47-й отдельной механизированной бригады, подтверждающие это», — сообщила хакерская группировка.

47-я бригада — единственные, кто управляет Abrams в украинской армии, отмечал зарубежный Forbes. Они получили американские танки взамен немецких Leopard. Abrаms находились в гуще боев под Авдеевкой .

Как следует из опубликованных хакерами документов, 25 февраля 25 отдельный штурмовой батальон бригады (он последним выходил из Авдеевки) получил два танка Abrams с экипажами и полным боекомплектом. За последующую неделю батальон потерял три танка М1 (третий, предположительно, у них уже имелся).

Первый полученный бригадой танк Россия подбила 26 февраля. Он выдвинулся для выполнения боевых задач под село Бердычи, где Abrams поразили два российских FPV дрона. В итоге танк «безвозвратно утрачен».

Forbes предположил, что в момент атаки у танка могла быть открыта «противовзрывная дверь», которая обычно не позволяет огню проникнуть в отсек и воспламенить боеприпасы.

Экипаж из четырех человек получил ранения, в строю остался только один военный, еще двоим понадобилась госпитализация, в том числе с 20% ожогами лица первой степени.

Второй полученный танк вышел из строя 29 февраля в районе населенного пункта Семеновка. По нему попали из неназванного противотанкового ракетного комплекса. Боевая машина повреждена, но подлежит ремонту, экипаж не пострадал.

Третьего Abrams ВСУ лишились 2 марта, тоже под Бердычами. У танка на боевом задании произошел «разрыв гусеничной ленты», он не смог дальше ехать, и экипаж его бросил. Никто не пострадал. Причина поломки не уточняется.

По данным министерства обороны России, за период с 24 февраля по 1 марта ВСУ потеряли «23 танка, в том числе Abrams», со 2 по 8 марта — два Abrams, а с 9 по 15 марта — «три танка, в том числе Abrams».

На поле боя долго не проживут

ВСУ получили первые танки Abrams в конце прошлого сентября. Всего союзники передали Киеву 31 танк М1. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) предупреждал, что они «на поле боя долго не проживут».

«Их следует использовать очень специально для очень конкретных, хорошо продуманных операций», — призывал Буданов.

Зарубежный Fobes сообщил 13 марта, что ВСУ потеряли три танка М1, еще один поврежден. Главным оружием, используемым для уничтожения Abrams, издание назвало российские противотанковые управляемые ракеты — в частности, ракету «Корнет» с лазерным наведением. Она состоит из двух частей: первый заряд пробивает броню, второй взрывается внутри танка.

«М-1 — крепкий танк. Но он не более неуязвим, чем любой танк в войне <...> Привыкайте видеть подбитые и брошенные Abrams на Украине», — пишет Forbes.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл Abrams серьезным оружием. При этом он указал, что нет «никакой панацеи» и оружия, способного изменить расстановку сил на поле боя.

«Помните, как президент говорил о других танках производства другой страны, что они горят за милую душу? Ну, будут и эти гореть», — заявил представитель Кремля.