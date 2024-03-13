Военнослужащие Армении во время подготовки к официальной церемонии начала учений Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности «Взаимодействие 2014»

«Оскорбительная риторика». В России ответили на угрозы Армении выйти из ОДКБ Захарова назвала заявления Армении об ОДКБ оскорбительными и ультимативными

Захарова назвала заявление премьера Армении про ОДКБ настораживающим, оскорбительными и ультимативными. По ее мнению, такая риторика может негативно сказаться на российско-армянских отношениях. Песков оповестил о намерении Москвы провести переговоры с Ереваном, чтобы прояснить ситуацию. Пашинян накануне в очередной раз пригрозил выходом из организации и потребовал от ОДКБ «ответов».

Насторожены и оскорблены

Нынешний курс властей Армении относительно членства страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может нанести непоправимый ущерб союзническим отношениям республики с Россией, а также создать серьезные риски для суверенитета государства, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Нас не может не настораживать <…> оскорбительная риторика, которая превалирует сегодня в высказываниях руководства Армении по тематике», — отметила дипломат, также назвав заявления армянской стороны ультимативными и контрпродуктивными.

Так представитель внешнеполитического ведомства прокомментировала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном выходе республики из ОДКБ (Россия, Армения, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия), поскольку никто из членов организации, по мнению армянской стороны, не оказал Еревану помощь при конфликте с Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

По словам Захаровой, Москва никогда не ставила под сомнение право государств определять участие в международных организациях. Дипломат считает, что власти страны навязывают армянскому обществу свою риторику.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена провести с Ереваном переговоры для прояснения ситуации с возможным выходом страны из ОДКБ.

«Мы слышали эти заявления. Очевидно, что предстоит большая работа. Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять ситуацию и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал премьер-министр», — сказал Песков.

Он также уточнил, что решение о возможном созыве экстренного саммита ОДКБ в связи со словами Пашиняна будут принимать представители организации.

Заявления Пашиняна

Председатель армянского правительства накануне заявил, что Армения покинет ОДКБ, если представители организации не ответят на поднятые Ереваном вопросы.

По его словам, на момент острой фазы конфликта Армении и Азербайджана из-за принадлежности Нагорного Карабаха ОДКБ заверила Ереван в готовности разместить миротворцев на границе с Азербайджаном, однако не указала на зону своей ответственности в республике. Ереван, пояснил Пашинян, просит партнеров по ОДКБ ответить, где находится эта зона ответственности.

«Если ОДКБ ответит на этот вопрос и этот ответ будет соответствовать нашим представлениям, то это будет означать, что вопросы между Арменией и ОДКБ решены, со всеми вытекающими из этого последствиями. Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ. Когда — не могу сказать», — подчеркнул он, назвав заморозку деятельности Армении в рамках ОДКБ политическим решением.

Претензии Армении

В конце февраля 2024 года в интервью телеканалу France24 Пашинян заявил, что Армения юридически заморозит свое членство в ОДКБ в связи с тем, что союзники не выполнили свои обязательства. По его мнению, члены ОДКБ вместо выполнения договоренностей с Арменией в сфере безопасности, наоборот, создали проблемы для республики. В связи с этим у Еревана нет ответа на вопрос, почему страна должна посещать заседания организации.

Тогда он оповестил, что Ереван де-факто «заморозил» свое членство, но готов перевести свое решение в статус де-юре. Заморозка, по словам премьера, означает отсутствие постпреда страны при альянсе и неучастие в мероприятиях организации на высоком и высшем уровнях. Пашинян также заявил, что Ереван ждет ответа на вопрос о зоне ответственности организации в Армении.

При этом, по его словам, Ереван никогда не ждал от ОДКБ военного вмешательства в армяно-азербайджанский конфликт, Армения хотела услышать четкую политическую позицию, «нам было важно понять, в чем заключается зона ответственности ОДКБ в Армении и на Южном Кавказе». По его мнению, если бы в этом вопросе была ясность, были бы задействованы соответствующие механизмы.

Пашинян не раз обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Претензии относятся к 2020 — 2021 годам, когда, по версии армянской стороны, азербайджанские войска вторглись на территорию Армении, а в ОДКБ не ответили на просьбы о помощи. В сентябре 2022 года ОДКБ, по словам Пашиняна, вновь отказала в помощи Армении после обращения в связи с вооруженными столкновениями вдоль границы с Азербайджаном.