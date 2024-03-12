«Станет обыденной практикой». В Литве впервые задержали машину с российскими номерами В Литве впервые конфисковали автомобиль с российскими номерами

Таможенники Литвы задержали первый легковой автомобиль с российскими номерами, Audi Q7 стоимостью €41 690 конфисковали. Сидевший за рулем мужчина утверждает, что ничего не знал об ограничениях. В его отношении составили протокол об административном правонарушении. В Госдуме назвали проишедшее «преступной историей», а в Эстонии и Финляндии также напомнили о штрафах и конфискации машин с российскими номерами.

Литовские таможенники задержали первый автомобиль с российскими номерами, сообщила пресс-служба ведомства. Находившийся за рулем Audi Q7 гражданин Молдавии намеревался выехать в Белоруссию.

Машину остановили на автомобильном пункте пропуска Мядининкай. Во время проверки документов выяснилось, что владеет Audi другой человек — гражданка России. Ее не было в авто.

На водителя Audi Q7 составили протокол об административном правонарушении. Сам он заявил, что ничего не знал об ограничениях. Автомобиль стоимостью €41 690 конфисковали.

Таможня напомнила, что с 11 марта в Литве введена административная ответственность для лиц, имеющих автомобили с регистрацией в РФ, которая предусматривает штраф и возможную конфискацию автомобиля. Исключения действуют для тех, кто едет транзитом в Калининград или из него и может это документально подтвердить. Транзит не должен продолжаться более 24 часов, а машину обязан сопровождать человек, на которого она зарегистрирована.

Как пишет Delfi, конфискованные автомобили могут быть переданы на нужды Украины.

«Преступная история»

Депутат Государственной думы Александр Спиридонов в эфире «Дума ТВ» напомнил, что ограничения на пересечение границы были введены давно, но случаев задержания и конфискации еще не было.

«Угроза эта существовала уже достаточно давно. Но до сегодняшнего дня она не применялась. И вот сегодня это первый случай. И я думаю, что они будут повторяться. И не просто повторяться, а станут такой обыденной практикой для наших западных недругов», — отметил он.

Он назвал подобную практику «преступной историей» и призвал российские власти «дать симметричный ответ».

Эстония тоже?

Осенью 2023 года страны Евросоюза закрыли въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами. Исключения были сделаны только для машин, следующих транзитом в Калининград.

В конце сентября литовские власти предупредили, что владельцы уже находящихся на территории страны машин должны вывезти их или перерегистрировать в течение полугода — до 11 марта 2024 года. То есть с этого дня авто уже подлежат конфискации.

Власти Эстонии напомнили, что все, кто не вывезет и не перерегистрирует автомобиль до 13 марта, могут получить штраф в размере €400, сообщает ERR.

«Полицейские будут обращать внимание на автомобили с российскими номерами. Если автомобиль не перерегистрирован, то это нарушение, которое наказывается штрафом в размере до 100 штрафных единиц, или €400», — сообщил майор полиции Андрес Кирсинг из Департамента полиции и погранохраны.

Отсутствие регистрации нарушает статью 203 Закона о дорожном движении, в которой говорится о вождении незарегистрированного или не прошедшего перерегистрацию транспортного средства, напомнил он.

По данным департамента транспорта Эстонии, в прошлом году на учет поставили 83 автомобиля из России. За первые два месяца 2024-го были зарегистрированы еще 13 машин с российскими номерами.

А Финляндия?

Как сообщается в пресс-релизе финской таможни, с 16 марта 2024 года автомобили с российскими номерами могут быть конфискованы, а их владельцы должны будут заплатить сборы и штрафы.

В качестве исключений свои автомобили могут оставить студенты и обладатели срочного трудового договора. Также исключение сделано для автомобилей, принадлежащих гражданам ЕС или ЕЭЗ, постоянно проживающим в РФ, а также членам их семей. Кроме того, под исключения попали автомобили дипломатов.

«Начиная со следующей субботы водители автомобилей, зарегистрированных в России, должны доказать надзорным органам, что они имеют право использовать автомобиль на территории Финляндии. Эти документы желательно иметь при себе во время вождения, чтобы при первом же требовании доказать свое право на использование автомобиля с российскими номерами», — заявил начальник отдела таможенного контроля Сами Ракшит.