Выйдет из НАТО, отдаст России часть Украины: чем Трамп пугает Европу Telegraph: НАТО следует готовиться к выходу США из альянса в случае победы Трампа

Идея Трампа по урегулированию конфликта на Украине за сутки предполагает сохранение за Россией Крыма и других территорий под ее контролем. Такую версию плана бывшего президента США обсуждают в «консервативных американских кругах», сообщает Bild. А газета Telegraph рассказывает о сценарии выхода США из НАТО. Согласно публикации издания, в Европе дипломаты серьезно восприняли слова Трампа о роли США в этом альянсе. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Тревога Запада и Украины

Экс-президент США Дональд Трамп, планирующий принимать участие в президентской гонке (выборы пройдут 5 ноября 2024 года), пока не представил своего плана по урегулированию конфликта на Украине, но по распространяющимся слухам можно сделать вывод, как могут выглядеть представления политика, пишет немецкая газета Bild.

Издание отмечает, что Трамп по-прежнему не раскрывает подробности своего плана по урегулированию конфликта «за 24 часа», но в консервативных кругах США (к таким относится Республиканская партия) обсуждают основные моменты, сформулированные однажды предпринимателем Илоном Маском. По сообщению газеты, идея урегулирования предусматривает сохранение за Россией Крыма и других территорий под ее контролем, и Киев при этом не сможет вступить в НАТО.

Эти идеи, напомнили в газете, отвергли представители властей стран Запада как «пропаганду Кремля». «Однако такие контуры «перемирия» по-прежнему распространяются в окружении Трампа», — подчеркнули в издании.

Также в Bild пишут о наличии опасений выведения США из НАТО при Трампе и отказа от защиты Европы в случае разрастания конфликта. Такой сценарий, отмечает Bild, повлечет за собой серьезные последствия в том числе для Германии.

Кроме того, тревогу вызывает тот факт, что Трамп до сих пор не высказывался о предполагаемом победителе в российско-украинском конфликте. «Его молчание говорит о многом», — сказано в публикации. В целом заявления Трампа по Украине заставляют нервничать президента Владимира Зеленского и его союзников по НАТО.

«Трамп давно стал реальным фактором: по его распоряжению республиканцы в палате представителей конгресса блокируют 60-миллиардный пакет помощи Киеву», — отметил автор материала.

Позиция Трампа

В прошлом году бывший президент не раз обещал в случае переизбрания на пост главы государства разрешить ситуацию на Украине за 24 часа. В июле 2023 года он сообщал о намерении связаться с президентом России Владимиров Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Последнему бы, он предложил заключить сделку с российским главой, Путину Трамп бы сказал, что, если Москва не заключит соглашение с Киевом, то ВСУ получат «очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется».

5 марта Трамп снова заявил о способности на посту президента завершить конфликт за сутки. Он назвал происходящее «гигантской шахматной партией» и отказался назвать подробности своего плана.

«Я не собираюсь вам это говорить, потому что, если бы я сказал вам это, я, вероятно, не смог бы этого сделать»,

— ответил бывший президент на соответствующий вопрос корреспондента Daily Caller.

10 февраля Трамп на встрече со сторонниками в штате Южная Каролина вспомнил одну из своих встреч с лидерами НАТО, на которой «один из президентов крупной страны» задал вопрос: «Если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы нас защитите?». Трамп сказал, что не стал бы защищать такое государство, напротив, даже поощрил бы «их делать все, что они захотят.

Накануне газете Telegraph несколько дипломатов из стран Североатлантического альянса сообщили, что в Европе даже обсуждается сценарий выхода США из НАТО.

Один из этих неназванных дипломатов заявил, что сейчас «никто не знает, что будет дальше», но слова Трампа о членстве США в НАТО бесспорно беспокоят. Другой дипломат указал на «чрезмерную зависимость» Европы от США. По его мнению, европейским государствам пора понять, как обезопасить себя на случай выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Накануне бывший президент США прокомментировал ежегодное обращение действующего лидера страны Джо Байдена к конгрессу. В частности, Трамп увидел вину Байдена в начале конфликта на Украине. Экс-президент США посчитал, что кризис стал неизбежным из-за неуважения российского президента Владимира Путина к Байдену.

«Никогда бы этого не случилось при администрации Трампа, и за четыре года этого так и не произошло!» — подчеркнул он.

Урегулировать конфликт

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 9 марта заявил, что приход к власти Трампа в США окажет положительное воздействие на урегулирование конфликта на Украине.

«Во время его президентства был мир на Ближнем Востоке и на Украине. Сегодня не было бы войны, если бы он [Трамп] был президентом Соединенных Штатов»,

— подчеркнул Орбан после встречи с Трампом во Флориде, отметив, что украинский конфликт удастся урегулировать в случае, «если найдутся мировые лидеры, которые хотят мира».

Зеленский на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе 17 января заявил, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта за сутки приведет к потере Киевом своих территорий. 23 февраля президент Украины в интервью телеканалу Fox News счел нереализуемым план Трампа. Зеленский предупредил американского политика, что ему не удастся «решить эту трагедию».

2 марта основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил, что конфликт на Украине необходимо завершать. Он высказал мнение, согласно которому в настоящее время Украина уничтожает себя демографически, поскольку у Киева нет достаточной живой силы. Он призвал «заморозить линии соприкосновения» и оставить России Крым, Донецк и Луганск. Предприниматель Илон Маск согласился с мнением Принса по всем указанным пунктам.