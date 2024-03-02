«Заканчивайте с войной»: основатель ЧВК Blackwater предложил отдать Москве все, что она попросит Илон Маск поддержал предложение оставить России Крым и Донбасс

Основатель американской ЧВК Blackwater Принс заявил, что Украина и Запад не смогут «завалить русского медведя» в открытой войне. Он отметил, что в конфликте на Украине у ВСУ заканчиваются люди, а американский налогоплательщик вовсе не обязан выделять Украине очередные $100 млрд. Принс призвал отдать России «что угодно», чтобы заключить некрасивый, но мир. Примерно то же самое он говорил о ситуации в Афганистане, задолго до бегства войск США из этой страны. Тогда слова Принса на родине подверглись критике, а сейчас его поддержал предприниматель Илон Маск. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

На Украине надо заморозить линию соприкосновения и отдать России «что угодно», потому что ее все равно не победить, заявил основатель одной из крупнейших западных частных военных компаний (ЧВК) Academi (ранее известна как Blackwater), бывший офицер сил специальных операций (SEAL) ВМС США Эрик Принс. Об этом он сказал в разговоре с PBD Podcast.

«Нужно заканчивать с этой войной <...>. Уж лучше некрасивый мир, чем красивая война. [А что такое некрасивый мир?] Заморозка боевых действий, выравнивание фронта и стадия принятия. Пусть у них [России] останется Крым, Донецк, и Луганск, что угодно», — сообщил Принс.

Он пояснил, что Киев «пережевывает уже следующее поколение» украинцев, имея в виду мобилизацию. Погибших на фронте Украине будет нечем восполнить, у нее нехватка людей, подчеркнул бывший военный. Принс также назвал «смешным» оборонный ресурс Запада.

«В обычной войне русского медведя не завалить... Американский налогоплательщик вовсе не обязан выделять Украине очередные 100 миллиардов долларов. Тем более что там коррупция, и все равно нет результата», — указал он.

Принс добавил, что в основном считает идиотами тех, кто публично поддерживает Украину. Их мнение не стоит внимания, потому что большинство «людей из интернета» не знают, «какова реальность», высказался он.

«Самое отвратительное, что все эти люди, которые говорят: «Я поддерживаю Украину» — крутаните глобус перед ними, и 99% из них даже не смогут найти Украину на карте. Так что не говорите мне, какое у них мнение», — сказал Принс.

Эти позиции Принса (кроме слов про идиотов из интернета) пересказал в X инвестор и предприниматель Дэвид Сакс. Он присовокупил к этому, что «мало кто знает войну», как основатель ЧВК Blackwater. На пост ответил бизнесмен Илон Маск.

«К сожалению, это правда», — написал он.

На это заявление отреагировали и в России. Депутат крымского парламента Виктор Жиленко призвал «простых украинцев» прислушаться к Маску, передает РИА Новости.

«Продажный режим Зеленского вряд ли способен адекватно воспринимать реальность, а вот простым украинцам следует ... понять, что это не их конфликт, что Запад их просто использует для достижения своих геополитических интересов», — сказал депутат.

Чем известен Принс

Эрик Принс родился в 1969 году, учился в военно-морской академии США, но бросил, заявив, что любит флот, но не академию. Получил степень бакалавра экономики, стажировался в Белом доме при Джордже Буше-старшем (у семьи Принса есть связи с Республиканской партией США, его сестра Элизабет «Бетси» Девос была министром образования страны). После 20 лет стал «морским котиком», офицером ВМС, участвовал в военных миссиях на Гаити, Ближнем Востоке и Балканах.

После смерти отца, который оставил ему солидное наследство, в 1995 году Принс ушел из ВМС и занялся бизнесом. В 1997 году основал Blackwater Worldwide. Предприниматель купил участок земли и открыл одноименные тренировочный лагерь и охранную фирму, взяв название от торфяных болот, которые окружали базу. До 2000-х компания довольствовалась скромными контрактами. Затем американцы вошли в Афганистан и Ирак, и для ЧВК наступило «золотое время». Всего до 2010 года Blackwater получила государственные контракты на обеспечение безопасности на сумму около $2 млрд. В том числе ее нанимало ЦРУ для секретных операций.

«Контрактные силы [то есть, ЧВК] заполняют пробел, которым национальное государство не может или не хочет заниматься... Это явление так же старо, как война, и это сохранится в будущем», — говорил Принс в интервью.

В 2007 году компания оказалась замешаны в скандале в Ираке. Бойцы ЧВК сопровождали машины сотрудников госдепа США в Багдаде, что вылилось в перестрелку с иракскими силами безопасности посреди многолюдной площади и жертвы среди мирного населения. Члены Blackwater утверждали, что на них напали, иракская полиция и свидетели — что они открыли огонь по гражданской машине, которая отказалась пропустить их. ЧВК сильно критиковали, сам Принс заявил, что это все из-за политики.

«Я предоставил себя и свою компанию в распоряжение ЦРУ для выполнения очень рискованных миссий. Но когда это стало политически целесообразным, кто-то бросил меня под автобус», — сказал он в 2010 году.

В 2009 году Принс ушел с поста гендиректора Blackwater, в 2010-м продал ее группе инвесторов. С тех пор успел основать Frontier Resource Group (фонд прямых инвестиций в использование природных ресурсов на рискованных рынках) и Frontier Services Group (ориентированная на Африку компания по обеспечению безопасности, авиации и логистики). Ушел из Frontier Services в марте 2021 года, сейчас называет себя экспертом по военным вопросам. Blackwater тем временем несколько раз поменяла название и стала Academi.

Принс открыто критиковал действия США в Афганистане. Так, в 2018-м назвал стратегию Белого дома провальной, которая напрасно тратит «тысячи жизней и миллиарды долларов». Предлагал свой план, как успешно поменять тактику и реформировать американские силы. Однако многие критики и правительственные чиновники сочли это попыткой «приватизировать войну в Афганистане».

В 2021 году США вывели свои войска из Афганистана, что запомнилось кадрами с брошенной техникой, которую американцы пытались в спешке ломать, затем эти вооружения массово попали в руки стремительно наступающих талибов (организация запрещена в России).

Также уход американцев сопровождался толпами в аэропорту Кабула, люди пытались покинуть страну и даже бежали за взлетающими американскими самолетами, цеплялись за шасси и разбивались. Сам Принс в это время продавал билеты на самолеты из Афганистана по $6,5 тыс.