«На Россию никаких надежд»: решится ли Армения вступить в ЕС

Глава армянского МИД рассказал, что в республике активно обсуждают вступление в Евросоюз на фоне последних «вызовов». Страна расширяет партнерство с ЕС, в частности обсуждают смягчение визового режима. Ранее стало известно, что Пашинян хочет подать заявку в Евросоюз не позднее этой осени. Республику торопит Запад, который ждет от Еревана практических шагов по разрыву с Россией.

В Армении активно обсуждают идею вступления в ЕС, у народа есть «европейские устремления», рассказал глава МИД республики Арарат Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World.

«Принимая во внимание все вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться в последние три-четыре года, в Армении активно обсуждаются новые возможности. Не открою секрета, если скажу, что идея вступления в ЕС тоже в этом списке. <...> У нас есть соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, но мы смотрим за рамки этого соглашения», — сообщил министр.

Речь, в частности, о смягчении визового режима между Арменией и ЕС , стороны сейчас это обсуждают. Кроме того, Евросоюз впервые в истории оказался вовлечен в вопросы безопасности Армения, указал Мирзоян.

«В Армении находится миссия наблюдателей ЕС, которая контролирует границу с Азербайджаном. Важно отметить, что с момента развертывания миссии напряженность на границе снизилась, мы видим, что миссия способствовала стабильности. Таким образом, мы включаем в наше партнерство новые направления, новые сферы», — резюмировал он.

Глава МИД подчеркнул, что армяне выбрали «демократический путь», и республика развивается в этом направлении. Ереван видит, что США и ЕС поддерживают в этом страну. В целом, пока Армения «на полпути процесса», и каким будет его финал, пока никто не точно не предскажет, отметил Мирзоян.

«Европейский Союз и США активно поддерживают наши демократические реформы и институциональные изменения. И вообще важно максимально диверсифицироваться, расширять круг партнеров и союзников. Вот так мы и движемся вперед, значительно углубляя наши отношения с ЕС, США, сохраняя при этом традиционные связи или, например, глядя еще и на Восток», — пояснил глава МИД.

В приоритете развитие отношений с соседними странами, уточнил он. Мирзоян добавил, что Армения строит «совершенно новые качественные отношения» с разными государствами, например, с Индией.

Россия повернулась к нам спиной

Армения должна подать заявку на вступление в ЕС не позднее осени , призвал премьер страны Никол Пашинян на закрытой встрече с депутатами и членами армянского правительства в конце прошлой недели. Об этом рассказало издание «Грапарак» со ссылкой на источники в партии Пашиняна «Гражданский договор».

Премьер «дал понять», что Запад требует практических шагов по отделению Армении от России, и сейчас у республики нет другого выбора, так как Москва «давно повернулась к Армении спиной». Пашинян добавил, что в интересах безопасности республики стать кандидатом на членство в ЕС если не в военном отношении, то хотя бы в экономическом. Это позволит Армении «быть сильнее».

Члены встречи отнеслись к услышанному встревоженно. В команде премьера подозревают, что он собирается провести конституционный референдум, потребовав от народа вотума доверия для изменения внешней политики государства. Однако большая часть команды против спешки. Депутаты говорили о том, что нужно хотя бы год готовиться, оценить риски и возможные последствия, в том числе политические.

На встрече прозвучали опасения, что республика полностью связана с российским рынком, и Москва может попытаться ее экономически «наказать» или вовсе сменить власть в Армении. Другие напоминали, что заявки некоторых стран в ЕС рассматривают годами, и подача заявки от Армении не означает, что завтра она станет кандидатом.

Обсуждали также, что Армения итак движется в сторону ЕС, заморозила отношения с ОДКБ, так что бессмысленно торопиться и «разжигать гнев России». Некоторые не исключают, что через несколько месяцев «возникнет совершенно иная геополитическая ситуация», при которой Россия будет «позиционирована на другой платформе», и теплые армяно-российские отношения восстановятся.

«Однако Никол Пашинян настаивал на неизбежности этого шага [подачи заявки в ЕС] и несколько раз подчеркивал, что есть время только до осени. Он также ответил на опасения, сказав, что будет то, что будет, на Россию нет никаких надежд, а Запад может дать гарантии безопасности... Реакция Пашиняна показала, что в случае с Арменией вопрос [рассмотрения заявки] обещали решить быстро», — пересказало издание.

До сих пор Армения публично не делала однозначных заявлений о присоединении к ЕС. Спикер армянского парламента Ален Симонян в конце февраля говорил журналистам, что республика не должна спешить с решением.

«Я не хочу торопиться, не хочу, чтобы получилось так, что мы делаем какой-то односторонний шаг. По нашим показателям, у нас более высокий уровень демократии, чем у некоторых членов ЕС. Нам следует думать в этом направлении, но не нужно спешить и делать резкие шаги», — сказал Симонян.

Сам Пашинян в начале февраля указал в британском интервью, что Армения не собирается разрывать отношения с Россией в сфере безопасности. Он подчеркнул, что республика не намерена и вступать в НАТО, хотя старые «отношения в сфере безопасности» ее не устраивают.

«Мы сказали, что собираемся диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности.. В сфере безопасности мы работаем.., например, с Европейским союзом... Наши отношения с Евросоюзом углубляются... Армения готова быть настолько близкой к Европейскому союзу, насколько Европейский союз посчитает это возможным», — описал Пашинян.

При этом он настаивал, что сотрудничество Армении с западными странами не направлено против России.