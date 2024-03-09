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Политика

Военная операция на Украине, день 745-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 745-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Ночью российские системы ПВО перехватили 47 украинских дронов: один над Белгородской областью, два над Курской, три над Волгоградской и 41 над Ростовской. NBC выяснил, что в США республиканцы разрабатывают альтернативный проект помощи Киеву в форме кредита. Россия запросила заседание СБ ООН по Украине на 22 марта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:02

08:57

Постоянный представитель республики Крым при президенте Российской Федерации, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал появление боевых самолетов стран НАТО над Черным морем откровенной агрессией, провоцирующей Москву на жесткий ответ — РИА Новости

08:55

Журнал Foreign Policy выяснил, что госдепартамент США планирует расширить состав посольства в Киеве и предоставить дипломатам больше свободы передвижения. По данным издания, Вашингтон может направить в посольство на Украине еще 30-40 работников. Ожидается, что это облегчит нагрузку на посла Бриджит Бринк и будет содействовать контролю за выделенной США Украине военной и экономической помощью.

08:51

Помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари выразил «глубокое беспокойство» в связи с предстоящими выборами в новых регионах России — ТАСС

08:47

Telegram-канал «Военный обозреватель» выяснил, что ВС РФ уничтожили комплекс космической и радиотехнической разведки «Овидиополь-2». ВСУ использовали его для радиоэлектронной разведки и перехвата информации, которую передавали по спутниковым каналам связи.

08:42

08:37

Начальник пресс-центра группировки российской армии «Центр» Александр Савчук в беседе с РИА Новости рассказал, что ВС РФ на Авдеевском направлении смогли отразить восемь атак ВСУ, в ходе которых противник потерял порядка 400 военных.

08:31

Telegram-канал Shot пишет, что жители Таганрога около 02:15 услышали 15-20 громких взрывов над городом. По предварительным данным, сработала система ПВО.

08:27

❗️Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что обломки сбитого беспилотника упали на крышу поликлиники. Никто не пострадал.

«Однако из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты — в безопасное место», — добавил Старовойт.

08:23

08:17

Сенатор Алексей Пушков написал в Telegram-канале, что президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе МИД Польши Радославу Сикорскому нужно обсудить, к чему может привести отправка войск НАТО на Украину.

08:13

По данным телеканала NBC, представители республиканской партии в Конгрессе США занимаются разработкой альтернативного пакета помощи Украине, который будет предоставлен в качестве кредита.

08:07

⚡️Министерство обороны РФ сообщило, что российские системы ПВО за ночь уничтожили 47 украинских беспилотников: один над Белгородской областью, два над Курской, три над Волгоградской и 41 над Ростовской.

08:03

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 745-го дня специальной военной операции России на Украине.

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