Военная операция на Украине, день 745-й

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Журнал Foreign Policy выяснил, что госдепартамент США планирует расширить состав посольства в Киеве и предоставить дипломатам больше свободы передвижения. По данным издания, Вашингтон может направить в посольство на Украине еще 30-40 работников. Ожидается, что это облегчит нагрузку на посла Бриджит Бринк и будет содействовать контролю за выделенной США Украине военной и экономической помощью.