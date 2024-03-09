«Есть задачи поважнее». Россия открестилась от планов по устранению Зеленского Зампостпреда при ООН Полянский: устранение Зеленского не входит в планы России

6 марта Россия нанесла удар по ангару с дронами в Одессе. В тот же день в городе проходила встреча Зеленского с греческим премьером. СМИ утверждали, что удар пришелся по кортежу, в котором находились лидеры обеих стран. Зампостпреда РФ при ООН опроверг обвинения в намерении попасть по кортежу, заявив при этом, что если бы Россия хотела, то смогла бы это сделать.

Россия не планирует устранять президента Украины Владимира Зеленского. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН по Украине заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать? И постарайтесь на него ответить, только честно», — задался вопросом он.

По его словам, сирены, которые звучали в городах во время визитов высокопоставленных зарубежных делегаций, работали «в отсутствие каких-либо обстрелов» и стали частью «цирковой программы пребывания иностранных лидеров на Украине». Полянский подчеркнул, что в Одессе, несмотря на то, что город действительно подвергался атакам во время посещения греческой делегации, сирена не прозвучала.

Удар по кортежу Зеленского

Вечером 6 марта Министерство обороны России сообщило о поражении ангара в портовом районе Одессы. По данным ведомства, в ангаре велась подготовка к использованию морских дронов ВСУ. Утром в городе была объявлена воздушная тревога.

Полянский отметил, что для России эта цель является гораздо более важной, чем «мечущийся по прифронтовой зоне» Зеленского, который, по его словам, перемещается по зоне боевых действий и делает селфи.

В этот же день в Одессе состоялась встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Позже греческий премьер сообщил, что они осматривали городской порт, когда прогремели взрывы. По его словам, ни он, ни Зеленский не успели перейти в безопасное место. Греческие СМИ писали, что удар пришелся по кортежу Зеленского, который находился в 150 м от греческой делегации во главе с Мицотакисом.

Позднее Зеленский рассказал, что они находились в порту, когда в 300-400 метрах от них произошло попадание баллистической ракеты. По его словам, ракета пришла очень быстро, и сирена прозвучала лишь на короткое время. Он отметил, что удар, вероятно, пришел из Крыма, поэтому командам не удалось среагировать достаточно быстро.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также прокомментировал сообщения об атаке кортежа с Зеленским. По его словам, если бы у российских сил были намерения атаковать кортеж Зеленского, то они «попали бы».

«Всем все очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена — попали бы», — написал он.

Замглавы Совбеза также назвал Зеленского «кровавым паяцем» и «кокаиновой тенью своего хозяина», подчеркнув, что Москве неважно, «кто занимает должность главаря неонацистского режима». Медведев добавил, что «досадно все равно как-то», что «его величество случай» не решил судьбу президента Украины иначе.

Завершил Медведев свой пост латинским выражением: Nullum malum sine aliquo bono! (Нет худа без добра. Нет правила без исключений).