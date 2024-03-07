«Была бы цель — попали бы». Медведев опроверг удар по кортежу Зеленского Медведев: ракеты ВС РФ попали бы по кортежу Зеленского, если бы была такая цель

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если бы у российских сил были намерения атаковать кортеж президента Украины Владимира Зеленского, то они «попали бы». В то же время он выразил досаду, что «его величество случай» не решил судьбу лидера соседней страны. Греческий премьер Кириакос Мицотакис, находившийся в порту Одессы в момент атаки, подтвердил, что «российская ракета попала в порт». По данным CNN, ракета взорвалась в 500 метрах от места, где находились Зеленский и Мицотакис.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российские военнослужащие не наносили ударов по кортежу украинского президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Одессе 6 марта.

«Всем все очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена — попали бы», — говорится в посте Медведева в Telegram.

Замглавы Совбеза в очередной раз оскорбил Зеленского, назвав его «кровавым паяцем» и «кокаиновой тенью своего хозяина», а также подчеркнул, что Москве неважно, «кто занимает должность главаря неонацистского режима». Он добавил, что «досадно все равно как-то», что «его величество случай» не решил судьбу президента Украины иначе.

Завершил Медведев свой пост латинским выражением: Nullum malum sine aliquo bono! (Нет худа без добра. Нет правила без исключений).

В 500 метрах

Источник телеканала СNN в свою очередь утверждает, что российская ракета взорвалась в Одессе в 500 метрах от места, где находились Зеленский и Мицотакис.

«Колонна, которая везла лидеров во время их визита в город, ощутила на себе воздействие удара, и группа увидела грибовидное облако дыма», — говорится в сообщении СNN.

Как отмечает телеканал, Зеленский часто совершает рискованные поездки на линию фронта, а также принимал на Украине десятки мировых лидеров за более чем два года военной операции ВС РФ, но так близко перед лицом опасности не был ни разу. Близость удара к Мицотакису — лидеру страны-участницы НАТО — также подчеркивает опасность таких визитов на Украину.

«Вы нас не испугаете»

Мицотакис прокомментировал удар по одесскому порту на конференции Европейской народной партии в Бухаресте. Он подтвердил, что «российская ракета попала в порт», когда греческая делегация посещала его вместе с Зеленским.

«Вы нас не испугаете, мы будем продолжать поддерживать Украину... столько, сколько потребуется. И, конечно, мы останемся абсолютно едины в этом решении», — заявил Мицотакис.

«В этот мрачный для Европы час... мы продемонстрировали нашу решимость поддержать Украину единым фронтом, чего наши враги, возможно, не ожидали», — отметил он.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в Одессе, где готовились безэкипажные катера ВСУ. Уточнялось, что «цель достигнута» и «объект противника поражен».

Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук утверждает, что в результате удара по Одессе 6 марта погибли пять человек.

Греческая газета ProtoThema ранее писала, что под удар попал и кортеж Зеленского. Позже украинский лидер рассказал, что во время атаки он и премьер Греции действительно были на территории порта, но не в зоне поражения и не пострадали. «Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить», — заключил Зеленский.