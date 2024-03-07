В МИД РФ обвинили Санду в попытке сведения счетов с Гуцул

Президент Молдавии Майя Санду, прикрываясь законом, сводит счеты с главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии телеканалу RT.

По ее словам, Санду перестала стесняться своих действий и использует законность «ровно в противоположных целях».

Дипломат уточнила, что президент Молдавии не пренебрегает давлением и прямыми угрозами человеку, за которым не просто голоса избирателей, а борьба ее электората, которые снова подтвердили «результаты своего волеизъявления».

Захарова обратила внимание, что власти, прикрываясь демократией, пытаются установить диктатуру на территории страны.

«То, что <…> происходит в Молдавии <…> после прихода Санду, об этом свидетельствует, на мой взгляд, ярче всего», — резюмировала дипломат.

До этого молдавский оппозиционер Илан Шор призвал руководство страны не запугивать главу Гагаузии Евгению Гуцул и не сочинять против нее «фейковые» обвинения.

Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана.