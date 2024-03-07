Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ обвинили Санду в попытке сведения счетов с Гуцул

Захарова: Санду сводит счеты с главой Гагаузии Гуцул, прикрываясь законом

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду, прикрываясь законом, сводит счеты с главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии телеканалу RT.

По ее словам, Санду перестала стесняться своих действий и использует законность «ровно в противоположных целях».

Дипломат уточнила, что президент Молдавии не пренебрегает давлением и прямыми угрозами человеку, за которым не просто голоса избирателей, а борьба ее электората, которые снова подтвердили «результаты своего волеизъявления».

Захарова обратила внимание, что власти, прикрываясь демократией, пытаются установить диктатуру на территории страны.

«То, что <…> происходит в Молдавии <…> после прихода Санду, об этом свидетельствует, на мой взгляд, ярче всего», — резюмировала дипломат.

До этого молдавский оппозиционер Илан Шор призвал руководство страны не запугивать главу Гагаузии Евгению Гуцул и не сочинять против нее «фейковые» обвинения.

Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами