«Очень приятно, товарищ министр». Как Лавров съездил в КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, 19 октября 2023 года

Глава МИД России Сергей Лавров 19 октября завершил свой двухдневный визит в Северную Корею. Там он встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном, которого поспешил заверить, что Москва выполнит все данные ранее президентом Владимиром Путиным обещания. Сам Ким называл Лаврова «товарищем министром» и выражал удовлетворение тем фактом, что дружба Москвы и Пхеньяна укрепляется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава российского МИД на встрече с председателем КНДР Ким Чен Ыном передал, что президент Владимир Путин готов выполнить все, о чем ранее договорился с политиком.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин просил передать самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить все, о чем вы договорились. Соответствующая работа уже началась», — сказал российский министр (цитата по ТАСС).

В рамках подготовки к 10-му заседанию межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству сопредседатели комиссий со стороны России и КНДР встречались в сентябре в Москве. «Наметили конкретные шаги по продвижению к целям, которые поставили вы и президент России Путин», — отметил Лавров.

Заседание пройдет в ноябре в Пхеньяне.

Лавров рассказал также, что вел переговоры с коллегой из КНДР Цой Сон Хи «по всем вопросам двустороннего взаимодействия». «Буду рад доложить вам о наших результатах», — обратился он к Киму.

«Очень хорошая атмосфера»

Председатель КНДР в свою очередь отметил, что дружеские отношения Москвы и Пхеньяна укрепляются. Лаврова он называл «товарищ министр».

«Сейчас, после нашей встречи с президентом Путиным в России в сентябре этого года, настоящая дружба между нашими странами очень укрепляется, очень хорошая атмосфера, и наши люди большое внимание уделяют отношениям между нашими странами. Очень приятно, что в такой ситуации встречаюсь с вами, товарищ министр», — сказал Ким.

Встреча продлилась чуть больше часа, пишут северокорейские СМИ.

Подготовка визита Путина

Лавров прибыл в Северную Корею через месяц после железнодорожного турне Кима по Дальнему Востоку и его встречи с Путиным на космодроме Восточный.

«Визит Лаврова связан с тем, что, когда была встреча между Путиным и Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября, Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР», — пояснил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким.

«Путин был там в 2000 году, он стал первым из российских руководителей — и царской России, и советской России, и новой России, посетившим Северную Корею. После этого трижды приезжал отец нынешнего руководителя (КНДР) Ким Чен Ир и дважды — нынешний руководитель Ким Чен Ын... Поездка Лаврова связана с двумя вещами: первое - подготовка будущего визита Путина в КНДР и второе — различные мероприятия по линии МИД... При таких визитах обговаривается реализация решений, которые были приняты высшими руководителями», — добавил эксперт.

Передача военных технологий

Незадолго до поездки Лаврова власти США со ссылкой на разведданные сообщили, что Пхеньян передал России более 1 тыс. контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами. Москва эту информацию опровергает.

Республика Корея 19 октября заявила, что будет вынуждена ввести санкции против России и КНДР в случае передачи российских военных технологий Пхеньяну в обмен на боеприпасы.

«Если Россия предложит военные технологии Северной Корее, это будет представлять серьезную угрозу безопасности Республики Корея. В таком случае мы будем вынуждены обратиться вместе с США и другими странами к сильным санкциям против России и Северной Кореи», — сказал министр объединения Республики Корея Ким Ён Хо в интервью агентству Yonhap.

В Сеуле также подчеркнули, что считают достоверной информацию Вашингтона о торговле оружием между РФ и КНДР. «Из Северной Кореи в Россию идет оружие, хотя мы и не можем опубликовать детали», — указал министр.