«Не в ближайшем будущем»: Макрон объяснил слова об отправке войск на Украину Макрон: Франция не собирается отправлять войска на Украину в ближайшем будущем

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не случайно сказал о возможной отправке западных войск на Украину. При этом, по его словам, французскую армию в скором времени там можно не ждать, да и согласия между политическими лидерами на этот счет пока нет. Экс-постпред США при НАТО рассказал Politico, что Париж хотел направить войска на Украину еще до скандальных заявлений Макрона и искал поддержки в НАТО. Однако все союзники по альянсу ответили Франции решительным «нет».

Франция не воюет с российским народом и пока не собирается отправлять войска на Украину, но необходимо обсуждать разные варианты помощи Киеву, заявил президент страны Эммануэль Макрон в интервью чешскому порталу Novinky в преддверии своего визита в Прагу.

Макрон публично допустил отправку войск после саммита глав 26 государств в Париже на прошлой неделе.

«В ответ на один вопрос, который мне [тогда] задали о вводе войск, я сказал, что ничего нельзя исключать.

Это не значит, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск на Украину в ближайшем будущем, но мы ведем дебаты и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего [непосредственно] на украинской территории», — сказал Макрон.

Французский лидер добавил, что всегда «четко понимает» рамки конфликта. Он подчеркнул, что союзники не воюют «против российского народа» и отказываются «вступать в логику эскалации».

По итогам парижской конференции Макрон подчеркивал, что »Россия не может выиграть эту войну».

«Ничего исключать нельзя. Все возможно, если это полезно для достижения нашей цели», — пояснял он.

Ранее французский президент говорил, что предпочитает сохранять «стратегическую двусмысленность» в вопросе отправки войск на Украину. 4 марта политик уточнил французским журналистам, что какого-то соглашения о размещении французских войск на Украине нет, как нет и «консенсуса» относительно этого.

При этом президент настаивает, что сказал о вводе войск не случайно: «Каждое слово, которое я говорю по этому вопросу, взвешено, продумано и измерено».

Зачем Макрон «качает» тему отправки войск

Макрон любит время от времени «бросать риторические бомбы», пишет экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер в статье для американского издания Politico. Так политик заявлял о «смерти мозга НАТО» из-за действий США или призывал Запад «не унижать Россию» через три месяца после начала военного конфликта. Обычно все это — попытки набрать геополитические очки в погоне за лидерством, типичное поведение французских президентов, считает Даалдер.

«Однако на этот раз комментарии Макрона, возможно, свидетельствовали о более серьезном настрое, а не пустяках», — предупредил он.

Несколько недель назад начальник штаба обороны Франции, генерал Тьерри Буркхард написал половине своих коллег по НАТО, рассказал Даалдер. Генерал искал желающих вступить в международную коалицию и взять на себя определенные задачи от Украины. В том числе укомплектование оборонительных систем, обучение ВСУ внутри Украины, проведение киберопераций и помощь в разминировании украинской территории.

«Ни один военачальник не отправит такого рода письмо без явной поддержки со стороны высшего политического руководства своей страны. И каждый союзник, как мне сказали, отреагировал яростным «Какого черта?» Они ясно дали понять, что их ответ — решительное «нет», — рассказал Даалдер.

По мнению экс-постпреда, Макрон также может делать яркие заявления в попытке как-то ответить на обвинения Франции в недостаточной помощи Украине. Военная поддержка Парижа очевидно мала по сравнению, например, с помощью от Германии. Франция уже выделила около €2,6 млрд и пообещала до €3 млрд в этом году, тогда как Германия предоставила €17,7 млрд в виде прямой военной помощи за последние два года.

«Поскольку финансирование Украины затруднено в конгрессе США из-за внутренних разногласий, вопрос, как лучше всего помочь Украине, остается серьезным и важным. И чтобы ответить на него, Запад должен рассмотреть все варианты, в том числе ранее исключенные. Однако делать это следует тихо, за закрытыми дверями. Сбрасывание риторических бомб демонстрирует отсутствие серьезности и подрывает дело», — резюмировал экс-постпред.