«Трамп и Байден на финишной прямой»: чем закончился «супервторник» в США Никки Хейли сняла свою кандидатуру с выборов

В США подводят итоги важного этапа избирательной кампании — «супервторника». Первичные выборы демократов и республиканцев прошли сразу в 15 штатах, закрепив позиции фаворитов в обеих партиях — Дональда Трампа и Джо Байдена, значительно опередивших своих противников. Что означают предварительные результаты «супервторника» и как будет развиваться президентская гонка в США — в материале «Газеты.Ru».

Один из самых важных дней предвыборной кампании в США в этот раз состоялся 5 марта. Праймериз Демократической и Республиканской партий прошли одновременно в 15 штатах и одной территории, не интегрированной в состав страны — Американском Самоа. Предварительные результаты оказались достаточно предсказуемыми, но не обошлось и без некоторых необычных моментов.

В гонке без перемен

В Республиканской партии «супервторник» стал практически 100% победой бывшего президента США Дональда Трампа. Политику удалось одержать верх в 14 из 15 американских регионов. Проиграл Трамп своей единственной сопернице, экс-постпреду Вашингтона при ООН Никки Хейли, только в Вермонте.

Это стало для нее второй победой с начала первичных выборов, в прошлый раз удача улыбнулась политику в округе Колумбия. Впрочем, небольшой успех Хейли не изменил расклад в ее пользу. На этом фоне политик решила официально выйти из гонки , прекратив борьбу за место кандидата в президенты от республиканцев.

У Демократической партии ситуация получилась схожая. Доминировал на праймериз действующий президент США Джо Байден. Политик обошел своих главных соперников — конгрессмена от Калифорнии Дина Филлипса и писательницу Марианну Уильямс, — во всех штатах «супервторника», но потерпел поражение в Американском Самоа .

Там Байдена обыграл малоизвестный демократ-бизнесмен Джейсон Палмер. Он прервал абсолютную победную серию президента США с начала праймериз, что, в сущности, ничего не изменило. К слову, Палмер никогда не бывал в Американском Самоа, все агитационные мероприятия в регионе, как и по всей стране, он проводит с помощью Zoom. Бизнесмен тратит на кампанию собственные средства, хотя и признает, что вряд ли сможет победить.

Курс на 2020 год

Лидерство Трампа и Байдена в своих партиях, несмотря на поражения в ряде регионов, приближает США к повторению прошлой избирательной кампании. Четыре года назад в выборах участвовали Байден от демократов и Трамп от республиканцев. Судя по всему, то же самое ждет американцев в ноябре.

Окончательное воплощение этого сценария зависит от количества партийных делегатов, полученных кандидатами во время праймериз. Это фиксированное число голосов, получаемых за победу в том или ином штате. Летом демократы и республиканцы собирают съезды своих партий для выбора кандидатов в президенты. Предпочтение отдается тому политику, который набрал больше всего делегатов по итогам праймериз. В Республиканской партии минимальный порог — 1215 мандантов, а в Демократической — 1968.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что «супервторник» закрепил позиции основных кандидатов. По словам политолога-американиста Малека Дудакова, на данный момент у Трампа около 1000 партийных делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты от Республиканской партии ему нужно еще 200.

«Скорее всего, Трамп наберет это количество после 12 марта и уже официально станет победителем праймериз. У демократов тоже все прошло довольно предсказуемо. Единственная неожиданность — проигрыш Байдена на Американском Самоа, но во всех 15 штатах он выиграл. У него около 1500 партийных делегатов, а нужно набрать примерно 2000. Вероятно, Байден сделает это после 12 марта, как и Трамп, став официальным победителем праймериз Демпартии», — добавил эксперт.

В свою очередь главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев заметил, что по факту после «супервторника» Трамп и Байден окончательно стали безальтернативными кандидатами от своих партий.

«Республиканцу нужно около 150 делегатов для официальной номинации, а действующему президенту в районе 300. На первичных выборах 12 и 19 марта, вероятно, они оба наберут это количество. В данном случае можно говорить, что предварительный этап президентской гонки закончился и больше никаких сюрпризов ждать не приходится», — пояснил эксперт.

Чего ждать от кампании

Праймериз у демократов и республиканцев не заканчиваются на «супервторнике». 12 и 19 марта ожидаются следующие серьезные этапы — голосование пройдет одновременно в нескольких штатах, разыграв значительное количество делегатов. Победу на них, скорее всего, одержат уже единственный кандидат у республиканцев Трамп и президент-демократ Байден.

По мнению политолога Малека Дудакова, дальнейший ход кампании для Демпартии может быть сосредоточен на борьбе с несогласными с политикой администрации президента, в том числе на Ближнем Востоке.

«Проблема Байдена в высоком проценте тех, кто голосовал против всех, в ряде штатов. В частности, в Миннесоте этот пункт выбрали 20% избирателей, а в Северной Каролине — 13%. При этом до этого еще 13% демократов так проголосовали в Мичигане. Отчасти это протестное голосование из-за поддержки Израиля на фоне бомбежек сектора Газа. И с этим расколом внутри партии у демократов большие проблемы.

Если 15-20% демократов будут бойкотировать выборы в ноябре, то они закончатся болезненным поражением для Байдена», — отметил эксперт.

В то же время Владимир Васильев из института США и Канады РАН заметил, что передышки до партийных съездов, которые пройдут летом, ждать не стоит. По его мнению, определение кандидатов приведет к смене фазы борьбы.

«Байден и Трамп твердо являются кандидатами от своих партий, а значит, между ними начинается прямое противостояние, как будто кампания уже вышла на финишную прямую. Это важно. Вероятно, к концу весны или началу лета будет виден явный фаворит этой гонки. Если Байден будет серьезно проигрывать Трампу и рейтинги его не выправятся, то это может стать сигналом для демократов к каким-то изменениям», — подчеркнул эксперт.