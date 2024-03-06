Зеленская и Навальная отказались сидеть вместе на выступлении Байдена. В чем причина? WP сообщила об отказе Зеленской и Навальной от мероприятия с Байденом

Елена Зеленская не приедет на традиционное выступление Джо Байдена перед нацией, несмотря на приглашение Белого дома. Официально она сослалась на нестыковки в расписании. Однако источники говорят, что дело в Юлии Навальной, которую тоже позвали в конгресс и хотели посадить рядом с первой леди. Согласно The Washington Post, на Украине Алексея Навального недолюбливают из-за высказываний о Крыме.

Отказ Зеленской

Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома на выступление президента США Джо Байдена в конгрессе, которое запланировано на 7 марта. Об этом написалаThe Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Причина в том, что Зеленскую хотели посадить рядом с вдовой Алексея Навального Юлией и женой Байдена Джилл. По задумке организаторов, обе женщины символизириуют сопротивление России и стали бы «мощным фоном» для Байдена.

«Потенциальное присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев, как говорят знакомые с ходом переговоров в Киеве», — отметила газета.

Согласно материалу, к Навальной на Украине относятся «с некоторым скептицизмом». Все дело в заявлениях ее мужа о принадлежности Крыма к России.

«На Украине Навальный воспринимается как человек, соответствующий мышлению российского национализма и империализма... В 2014 году... он во многом соответствовал общему российскому мнению, согласно которому Крым является частью исторических земель России», — считает президент Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова (в РФ организация признана нежелательной).

Представитель Белого дома в то же время отметил, что Зеленская отказалась от визита из-за «конфликтов в расписании». Он указал, что рассадка участников определяется ближе к концу планировки мероприятия.

Отказ Навальной

При этом самой Навальной также не будет на выступлении Байдена, рассказала ее пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана в РФ иностранным агентом). Навальная сослалась на усталость.

«Юлю действительно приглашали, и собирались поехать, но, думаю, все забывают обстоятельства... Муж Юлии умер две недели назад. Она путешествовала все это время. Сегодня первый день, когда она вообще была дома. Как и любому человеку, ей нужно время, чтобы прийти в себя, хотя она очень ценит приглашение», — пояснила Ярмыш.

Белый дом не предупредил Киев, что Навальная решила не приезжать, предполагает источник WP среди американских чиновников. Хотя дело может быть не только в ней, отметили источники газеты.

По их словам, Украина не хочет показывать слишком близкую связь Киева с Байденом. Правительство Зеленского «отчаянно» пытается уговорить республиканцев в палате представителей проголосовать за новый пакет помощи и не хочет лишний раз их «обижать».

«Украинцы очень чувствительны к нашей внутриполитической динамике», — подчеркнула Полякова.

В четверг, 7 марта, Байден выступит в конгрессе с ежегодным обращением к нации «О положении страны». Президент отмечал, что «с нетерпением» ждет этого. Ожидается, что он вновь призовет республиканцев как можно скорее согласовать помощь Украине.

Первая леди США обычно приглашает на такие выступления разных людей, а президент упоминает их в своей речи, когда освещает определенные проблемы. В прошлом году среди гостей была украинский посол в США Оксана Маркарова. В этом году ожидают в том числе родителей репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в России по обвиненнию в шпионаже.

Чем Навальный разозлил Украину

Возмутившие украинцев заявления о Крыме Навальный сделал в октябре 2014 года в интервью на радиостанции «Эхо Москвы» ее экс-главреду Алексею Венедиктову (признан в РФ иностранным агентом). Тогда Навальный сказал, что Украина никогда не вернет полуостров:

«Давайте не будем обманывать себя. И украинцам я сильно советую не обманывать тоже себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины».

При этом он уточнил, что полуостров «захвачен», и это произошло с «вопиющим нарушением всех международных норм».

На вопрос, чей Крым, Навальный заявил, что полуостров «тех людей, которые живут в Крыму», что Венедиктов посчитал уходом от ответа. Журналист уточнил, попробует ли Навальный вернуть Крым Украине, если станет президентом.

«Крым это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать», — ответил собеседник. Эту фразу впоследствии нередко припоминали его противники, и сам он признавал, что метафора была «не самой удачной».

В том интервью Навальный сказал, что для «восстановления справедливости» в Крыму надо провести новый «нормальный» референдум. Однако его результаты «мы все примерно предполагаем», намекнул политик, то есть, регион остался бы российским. В то же время Навальный считал ситуацию выигрышной для обеих стран, в том числе плюсом для украинцев, несмотря на их «обиду»:

«Это большое счастье, что Крым с абсолютно пророссийским народом, с консервативно настроенным населением, которое не принимает их антикоррупционной революции, не принимает желание идти в Европу, ушел от них. Они лишились 2 млн избирателей, которые тормозили это движение».

Тогда же Навальный заявил, что украинцы и русские — это «одни и те же люди», между которыми он не видит никакой разницы. Одновременно Навальный признал, что эта точка зрения должна вызвать «чудовищное» возмущение на Украине.

Кроме того, он заявил, что «не в интересах русских» забирать себе ближайшие регионы и возрождать СССР, вместо этого надо решать внутренние проблемы. Сам политик не считал Украину приоритетной проблемой. Несколько раз Навальный указал в интервью, что для России «в сто раз» важнее «чем любой Донбасс» тема нелегальной эмиграции.

Также он сказал, что в будущем Украина и Россия могли бы мягко объединиться, по аналогии с Евросоюзом.

«Евросоюз — это одно государство? И да, и нет... Сел в машину, поехал, никакой границы вообще не увидел. С другой стороны, у каждого свой язык, каждый надел свои национальные костюмы и пляшет свой национальный танец. То же самое должно произойти с Россией и Украиной...

Я считаю, что, конечно, мы должны идти в сторону интеграции. Но интеграция и поглощение — разные вещи», — указал Навальный.

Только после начала полномасштабного военного конфликта он изменил свое мнение. В новой программе политика от 2023 года говорилось, что границы Украины — это границы 1991 года, их должна признать Россия, и «тут нечего обсуждать». В то же время Навальный заявил, что в России у большинства нет «имперского сознания», а империалистов надо «побеждать на выборах».

Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз говорил о том, что возвращение Крыма в состав Украины невозможно, а полуостров — неотъемлемая часть РФ.

В марте 2014 года на полуострове прошел референдум, по итогам которого 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.