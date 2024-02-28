Кто не дает США помогать Украине

Для Украины наступает час икс. Уже совсем скоро конгресс США вернется с февральского отдыха и в очередной раз попробует принять многострадальный пакет военной помощи в $60 млрд.

Европейцы и украинцы, без преувеличения, молятся на то, чтобы американские законодатели одобрили законопроект. Для ЕС это шанс избежать ситуации, при которой США полностью свалят на него военное и финансовое содержание Киева. Для Украины — выход из принудительной «снарядной сушки» и некая гарантия того, что фронт не развалится в ближайшие месяцы.

Впрочем, никто не дает гарантий на успех. Заветные $60 млрд висят в американском парламенте с осени прошлого года. Несколько попыток протащить их в разных вариантах бюджетных законов закончились неудачей, и с тех пор позиция конгресса не сильно изменилась.

Тут надо оговориться — не всего конгресса. Сенат совсем не против дать Украине еще пару-тройку десятков миллиардов на карманные расходы. Добрая часть палаты представителей тоже. Резко против только группа ультраправых консерваторов-республиканцев, которые близки к экс-президенту Дональду Трампу. В масштабах всего конгресса их немного, но в то же время вполне хватает, чтобы навязывать свою волю всей законодательной и исполнительной власти.

Чтобы полностью понять диспозицию, не обойтись без щепотки математики. Всего в палате представителей 435 мест, для большинства там нужно занимать 218. Сейчас большинство за Республиканской партией, но оно очень шаткое — она занимает 219 кресел, то есть всего на одно больше необходимого минимума. При этом по крайней мере 43 члена республиканской фракции относятся к ее ультраправому крылу — их группа называется «Кокус свободы».

Будь большинство республиканцев солиднее, они могли бы не обращать внимания на своих радикально настроенных коллег.

Но при нынешнем балансе сил (и в условиях, когда демократы и республиканцы голосуют строго по признаку партийной принадлежности) у «Кокуса свободы» появилось право вето на любое решение палаты представителей. И они им охотно пользуются.

Осенью члены «Кокуса свободы» убрали с поста спикера палаты представителей Кевина Маккарти и протолкнули на его место малоизвестного конгрессмена Майка Джонсона. Это еще сильнее закрепило позиции ультраправых. Если у Маккарти хватало самостоятельности, чтобы идти на компромиссы с Белым домом, то Джонсон работает на правах марионетки. «Кокус свободы» регулярно напоминает, что может в любой момент отправить его в отставку. Спикеру остается подчиняться им.

Но чем конкретно ультраправых не устроила Украина? Да ничем. Скажем больше: им глубоко наплевать на Киев и украинский конфликт. Здесь важнее другое: у них за спиной стоит Трамп, который отчаянно борется за новый президентский срок. В интересах Трампа, чтобы его сопернику Джо Байдену жилось как можно тяжелее. Поэтому экс-президент стремится всеми правдами и неправдами блокировать работу Белого дома через конгресс. А лояльные ему ультраправые из «Кокуса свободы» — лучшие исполнители этой задачи.

У самурая нет цели, есть только путь. Чем хуже Байдену, тем лучше нам. Примерно такой логике следуют республиканцы, когда блокируют помощь Украине.

Майк Джонсон отказывается даже выносить $60 млрд военной помощи на рассмотрение. Нет абсолютно никаких оснований полагать, что завтра он и его союзники внезапно поменяют точку зрения. Напротив, они будут изо всех сил тянуть лямку и наращивать давление на Белый дом вплоть до ноябрьских президентских выборов.

Впрочем, у противников республиканцев дела тоже отнюдь не безнадежные. В палате представителей есть процедуры, которые позволяют вынести законопроект на голосование в обход спикера. Они требуют, чтобы демократы и республиканцы создали двухпартийное большинство, которое проголосует за немедленное рассмотрение вопроса. Из-за сложности реализации эти процедуры считаются довольно редкими гостьями в американской политике.

В палате представителей заседают 213 демократов. Значит, им необходимо заручиться поддержкой всего пяти более-менее умеренных республиканцев. Если учесть, что в республиканской фракции царит глубокий раскол, то предприятие выглядит вполне реализуемым. Но конгрессмены все равно оценивают его шансы как «сильно ниже среднего».

Байден также может использовать президентские полномочия, чтобы указом перераспределить деньги из бюджета для помощи Украине. Правда, для этого нужен согласованный годовой бюджет, а его нет по тем же причинам, по которым Киеву не дают $60 млрд. В марте конгресс США первым делом займется именно этим вопросом. Если бюджет все же согласуют, тогда можно иметь этот вариант в виду.

Ситуация не патовая, но близка к ней. Очевидно, что ультраправые республиканцы не намерены отступать по доброй воле. В то же время у их оппонентов есть тузы в рукаве, которые помогут использовать раздробленность республиканцев против них самих. Ставки в этой игре очень высоки. А значит, битва за украинские бюджеты будет очень яростной и насыщенной на события.

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