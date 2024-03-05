Угроза ядерной войны, будущее Украины и договоренности с ЦРУ: о чем Нарышкин сказал в интервью Директор СВР Нарышкин заявил, что Навальный умер своей смертью

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин дал интервью YouTube-каналу «Соловьев Live», в котором рассказал, кто подорвал «Северные потоки» и какие договоренности есть у российской разведки с ЦРУ, а также о том, что он думает о смерти Алексея Навального и военных действиях на Украине. Главное из беседы с главой СВР — в материале «Газеты.Ru».

Народ на Украине должен сам определить, в какой стране ему жить, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«На этой земле жили их отцы, деды, прадеды, могилы их прадедов на этой земле. Они хозяева, и они определяют, где им жить, в какой стране... Вот это будет демократично — выбор народа», — сказал Нарышкин.

При этом он заявил, что у него нет сомнений в том, что Россия победит в военной операции, а также обозначил, что будет считаться победой:

«Мы победим, когда увидим, что освободили от этого коррупционного, нацистского режима всех, кто хотел быть освобожденным».

О заявлении Макрона

Директор СВР также прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке западных войск на Украину. Заявление французского лидера Нарышкин назвал крайне опасным.

«Печально это видеть, печально наблюдать, печально понимать, что договороспособность нынешних европейских и североатлантических элит находятся на очень низком уровне, и они все реже и реже демонстрируют наличие у них хоть какого-либо здравого смысла», — отметил Нарышкин.

На слова ведущего о том, что подобные заявления двигают мир на «грань уже ядерной войны», глава СВР ответил «да».

О реакции на сбитый Ил-76

Нарышкин рассказал, что реакция «высоких американских кабинетов» на то, что ВСУ сбили российский Ил-76 с украинскими пленными, была крайне негативной.

Он также выразил надежду, что «грубые методы» работы украинской разведки вызывают «определенное отвращение» у Вашингтона.

О «Северных потоках»

Глава разведки вновь повторил, что «Северные потоки» взорвали «англосаксы». По его словам, у России уже были косвенные признаки, указывающие на того, кто это сделал.

«Мозаика сложилась. И эта мозаика очевидно указывает на авторов», — подчеркнул директор СВР. При этом конкретных исполнителей и причастных к подрыву газопроводов Нарышкин не назвал.

О Навальном и оппозиции

Глава СВР высказался и об Алексее Навальном, который умер в колонии 16 февраля. Глава СВР уверен, что оппозиционер умер своей смертью, и к этому не причастны «какие-либо силы на Западе».

«К сожалению, люди имеют особенность — рано или поздно жизнь заканчивается, умирают», — добавил Нарышкин.

Говоря об оппозиции, он также выразил мнение, что бывшие кандидаты в президенты Венесуэлы и Белоруссии Хуан Гуаидо и Светлана Тихановская — «крупный стратегический провал западных проектов». По словам главы СВР, Запад неверно оценивал популярность этих людей.

«Их можно будет вместе в клуб самозванцев — Гуаидо, Тихановскую, — вместе собрать рано или поздно», — добавил Нарышкин.

В этот же клуб рано или поздно может войти и вдова Алексея Юлия Навальная, которую, как утверждает Нарышкин, президент США Джо Байден «назначил» лидером российской оппозиции.

О договоренности с главой ЦРУ

Нарышкин рассказал, что у него есть договоренность с главой ЦРУ Уильямом Бернсом не допускать утечек в вопросах, обсуждаемых ими лично. По славам директора СВР, об этом они договорились при первой встрече.

«Это была наша взаимная договоренность — не допускать утечек не только о характере, о тех вопросах, которые обсуждаются или будут обсуждаться в наших личных встречах, в телефонных беседах, но и о самих фактах [бесед]. Я этой договоренности придерживаюсь», — пояснил Нарышкин.

О разведке и работе СВР

Разведывательные службы в последние годы стали непосредственным элементом всей международной политики, считает Нарышкин. Особенно в тех моментах, когда речь идет о зонах «нестабильности» — горячих точках и других похожих ситуациях.

Он отметил, что США создают широкую разведывательную сеть, которая действует не только на Украине, но и в других странах, где это возможно. В том числе в тех, которые территориально приближены к России.

«[Для того], чтобы с позиции этих стран вести подрывную работу против нашей страны. И такая работа ведется», — заявил глава СВР. Конкретные страны Нарышкин не назвал.

Директор Службы внешней разведки также вспомнил атаку ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, заявив, что она была «абсолютным провалом» Моссада, который считали одной из самых разведывательных служб в мире.

«И за этот провал вообще должностные лица должны еще получить», — сказал он.

Нарышкин отметил, что СВР удовлетворена результатами своей работы в нынешнее время. Служба, по его словам, понимает значение той информации, которую она добывает.