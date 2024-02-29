Власти Эстонии призвали Запад рассматривать все варианты помощи Украине

Запад должен рассмотреть все возможные варианты помощи Украине, включая отправку своих военных в страну. Такое заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью телеканалу Sky News.

Она подчеркнула, что несмотря на заявления России, такой шаг не следует рассматривать как стремление к эскалации, поскольку он необходим для защиты Украины. По мнению политика, Москва пытается запугать западные страны, но это не должно останавливать их. «Мы не должны бояться и не должны отказываться от решений, которые мы намерены принять», — подчеркнула она.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил возможность направления военных стран ЕС и НАТО на Украину. Он отметил, что для обеспечения безопасности в Европе необходимо победить Россию на Украине.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что отправка западных вооруженных сил на Украину приведет к неизбежному прямому столкновению России и НАТО.

В свою очередь нидерландская партия «Форум за демократию» (FvD) создала петицию с призывом не допустить отправки военнослужащих королевства в зону украинского конфликта. Соответствующая петиция была опубликована вечером 28 февраля. При этом всего за час с момента размещения коллективного обращения в сети его подписали более 10 тыс. человек.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.