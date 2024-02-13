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В Кремле рассказали, почему чиновников из Эстонии и Литвы объявили в розыск

Песков: розыск Каллас и Кайриса связан со сносом советских памятников

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Sergei Grits/AP

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, почему МВД объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и министра культуры Литвы Симонаса Кайриса.

По словам Пескова, речь идет о сносе советских памятников в Эстонии и Литве.

«Это люди, которые ответственны за решения, которые являются надругательством над исторической памятью. Это люди, которые предпринимают враждебные действия к исторической памяти и нашей стране», — пояснил Песков.

До этого МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, а также министра культуры Литвы Симонаса Кайриса.

Отмечается, что Каллас, как и Кайриса, разыскивают по статье Уголовного кодекса, но по какой именно — не упоминается. В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что в отношении Кайриса возбуждено и расследуется дело об уничтожении и повреждении памятников воинам СССР.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.

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