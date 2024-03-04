В Совете ЕС увидели необходимость дальнейшего снижения спроса на газ

Совет Европейского союза объявил о достижении политического соглашения государств-членов по продолжению скоординированного сокращения спроса на газ в объединении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подписанный документ.

Как сообщается, с августа 2022-го по январь 2023 года потребление голубого топлива в ЕС снизилось на 19%, или 41,5 млрд кубометров.

По данным Совета ЕС, несмотря на общее улучшение ситуации с поставками газа, обстановка на мировых рынках остается напряженной. В связи с этим странам рекомендуется уменьшить потребление газа минимум на 15% по сравнению со средним показателем за период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2022 года. Сокращение должно действовать вплоть до 31 марта 2025 года.

«Достигнутое соглашение демонстрирует наше обязательство быть готовыми к перебоям в поставках и гарантировать безопасную зиму для граждан и промышленности», — заявила министр энергетики председательствующей в Совете Бельгии Тинне Ван дер Стратен.

В Брюсселе поясняют, что введенный в 2022-м в качестве чрезвычайной меры регламент по снижению спроса продлен до конца марта 2024 года для обеспечения непрерывности поставок и сдерживания волатильности цен. Коллективные хранилища ЕС должны оставаться заполненными на высоком уровне всю зиму.

До этого стало известно, что ЕК введет ограничение поставок российского СПГ в ЕС в апреле.

Ранее аналитики предрекли рост мирового спроса на СПГ в 2024 году.