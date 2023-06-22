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В России заявили о возможном прекращении транзита газа через Украину раньше срока

Аналитик Юшков: транзит газа через Украину может прекратиться раньше 2024 года

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Bela Szandelszky/AP

Поставки газа из России через Украину могут закончиться раньше истечения срока контракта. Это может случиться из-за серьезных претензий сторон. Об этом «Ленте.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Вероятность прекращения транзита большая. Вполне вероятно даже то, что контракт не доработает до конца срока — до декабря 2024 года. Дело в том, что у сторон есть серьезные взаимные претензии друг к другу», — отметил Юшков.

По его словам, украинская и российская стороны считают, что оппонент не выполняет условия контракта. Так, «Газпром» считает, что Украина не дает возможности выбора направления поставок. Украина же считает, что «Газпром» может перекинуть все объемы на северный маршрут.

Он добавил, что сами претензии сторон друг к другу – достаточно серьезные, поэтому вполне вероятно, что газопровод не доработает даже до конца года. При этом Европе уже сейчас надо готовиться к тому, что она полностью останется без поставок из России.

Ранее в четверг министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что поставки российского газа через Украину могут прекратиться в 2024 году по истечении срока действия контракта на транзит с «Газпромом».

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