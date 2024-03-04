«Все больше ракет достигают целей»: на Украине допустили поражение в «энергетической войне» с РФ Глава ДТЭК Тимченко: все больше российских ракет и дронов достигают целей

Без обещанной американской финансовой помощи Украина рискует проиграть «энергетическую войну», заявил глава крупнейшей украинской энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко. По его словам, Россия все чаще стала попадать по энергетическим объектам, и на их ремонт требуются значительные средства. Глава компании заявил, что победа Украины в конфликте зависит не только от положения Вооруженных сил страны, но и от того, «выживет ли» украинская экономика.

Глава крупнейшей частной украинской энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко допустил поражение Украины в «энергетической войне» с Россией, если союзники затянут поставки финансовой помощи для ВСУ.

«После двух лет боевых действий мы не можем позволить себе проиграть эту энергетическую войну. Есть риск, что мы можем начать проигрывать только потому, что обещанное не было выполнено», — заявил Тимченко в интервью американской газете Financial Times.

Он рассказал о необходимости еженедельно восстанавливать энергетические объекты после обстрелов и подчеркнул, что ощущение все большей незащищенности сильно подрывает уверенность войск и командования. Говоря о помощи союзников Украины, глава ДТЭК в первую очередь имеет в виду США.

Как подчеркнул Тимченко, на 24 февраля 2022 года Украина обладала большими ресурсами для защиты своей энергетической инфраструктуры. Но, по его словам, ситуация кардинально изменилась с тех пор, а в последние недели все больше российских дронов и ракет «достигают целей». Он обратил внимание, что на ремонт энергообъектов требуются значительные средства.

Тимченко также заявил, что победа Украины в конфликте с Россией зависит не только от положения Вооруженных сил страны, но и во многом от того, «выживет ли» украинская экономика, как работают производства и бизнес. Электроснабжение «одинаково важно летом и зимой», подчеркнул глава ДТЭК.

Атаки продолжаются, средства заканчиваются

По словам Тимченко, ДТЭК с конца зимы 2022 года пережила более 9,7 тыс. атак на свою инфраструктуру, а с начала 2024 года — 150 атак.

Как подсчитали в ноябре 2023 года специалисты Всемирного банка, Украина с февраля 2022 года понесла ущерб от поражения объектов энергетического сектора на сумму $12 млрд. Президент Владимир Зеленский в декабре 2022 года приводил данные, согласно которым в стране повреждены более 50% энергосооружений.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предупреждал, что без оказания помощи союзников ВСУ станут отступать со своих позиций. Такое же опасение высказывал президент США Джо Байден, уговаривая республиканцев согласовать помощь Киеву.

Конгресс не может согласовать проект закона о бюджете страны, который включает помощь Украине в размере $60 млрд с ноября 2023 года. Демократы, у которых большинство в сенате, и республиканцы, контролирующие палату представителей, не могут договориться. Сенат 13 февраля принял проект, но палата представителей ушла на каникулы, не проведя голосование.

4 марта председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер (республиканец) заявил, что ВСУ непременно потерпят поражение на фронте без помощи Вашингтона. Тем не менее, по словам политика, у ВСУ еще есть некоторое количество боеприпасов.

«В прошлом месяце мы были в Киеве, я был в Киеве и встретился с [президентом Украины Владимиром] Зеленским <…>. Они экономят [боеприпасы], но не полностью их израсходовали», — отметил он.