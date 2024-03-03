Турция заявила о пределе возможностей ВС РФ и ВСУ на фронте. Но Киев строит новые укрепления Киев выделил $34 млн на оборонительные укрепления на Запорожском направлении

В Турции заявили о достижении Украиной и Россией пределов военных возможностей. По словам главы МИД Хакана Фидана, пришло время обсудить прекращение огня. Ранее с подобной инициативой выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, который предложил площадку для переговоров. Между тем украинское правительство о переговорах не говорит, а выделяет десятки миллионов долларов на возведение оборонительных сооружений в Запорожской области.

Достигли предела

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия и Украина достигли пределов военных возможностей в противостоянии, в связи с чем необходимо начать диалог о мире.

«Наша позиция состоит в том, что обе стороны уже достигли лимитов того, чего можно получить военными методами. Мы считаем, что теперь уже пришло время вести диалог в направлении прекращения огня», — цитирует Фидана агентство ТАСС.

Он подчеркнул, что Турция не настаивает на обсуждении признания «оккупированных территорий» Украины. Власти страны уверены: на данном этапе «пришло время отделить вопрос территориальных споров и суверенитета от темы прекращения огня».

Фидан также прокомментировал встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым, которая прошла 3 марта в рамках Дипломатического форума в Анталье. По его словам, стороны обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море. Подробности он не привел.

Новые укрепления ВСУ и российское преимущество

Тем временем Украина о переговорах не высказывается, а, напротив, продолжает возводить новые укрепления. В частности, глава Запорожской областной администрации (орган исполнительной власти Украины) Иван Федоров заявил, что правительство страны выделило рекордные 1,3 млрд гривен (около $34,2 млн) на возведение фортификационных сооружений на Запорожском направлении.

«Работа будет выполнена в кратчайшие сроки. Строительство ведется с утра и продолжается поздно вечером. Некоторые работы проводятся даже ночью», — сказал Федоров.

Накануне американская газета New York Times, ссылаясь на спутниковые снимки, написала, что ВС РФ получили возможность продвигаться дальше вглубь Украины из-за плохой обороны ВСУ. Кроме того, как пишет газета, запасы украинских боеприпасов истощены, а помощь со стороны союзников сокращается.

Издание Newsweek написало 29 февраля, что без военной помощи Украине от стран Запада инициатива в конфликте окончательно перейдет к России.

Кроме того, журналисты сообщают об эффективной работе российских войск в зоне боевых действий. Так, немецкий журналист Юлиан Репке сообщил, что ВС РФ уничтожают украинские позиции авиабомбами ФАБ-500.

«Кратер [после удара] может быть несколько метров глубиной. После удара такой бомбы по позиции ВСУ от позиции ничего не остается. Это большое преимущество», — заявил репортер.

Он отметил, что успех российской армии в ходе военного конфликта обусловлен доминированием в воздухе — слаженной работой боевой авиации и наземных вооружений.

Турция вспомнила о переговорах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 февраля после длительного перерыва вновь заявил о готовности предоставить площадку для российско-украинских мирных переговоров. При этом он сообщил о поддержке мирного плана президента Украины Владимира Зеленского. Тем не менее, по словам Эрдогана, для успеха любых мирных инициатив необходимо участие обеих сторон конфликта.

«Мы готовы восстановить стол переговоров, который мы ранее установили в Стамбуле для строительства мира», — подчеркнул Эрдоган.

После 24 февраля 2022 года Турция неоднократно выражала готовность стать посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Последние переговоры делегаций прошли в Стамбуле в марте 2022 года.

Тогда глава российских переговорщиков, помощник президента Владимир Мединский отмечал, что стороны достигли прогресса. Украинская сторона, по его словам, в том числе предложила зафиксировать свой нейтралитет в обмен на гарантии безопасности. В мае в МИД России сообщили о приостановке переговорного процесса. А в сентябре президент Украины отверг возможность диалога с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

В том же месяце в Турции снова выразили готовность поспособствовать прекращению огня на Украине. В турецком министерстве национальной обороны подчеркивали, что внимательно следят за развитием событий на фронте, «которые представляют серьезную угрозу безопасности нашего региона и всего мира».