«Наше оружие найдет дорогу на Украину». В Израиле вновь пригрозили России Лидер правящей партии Израиля заявил об ужесточении позиции в отношении России

Позиция Израиля в отношении России изменится, сообщил лидер партии «Ликуд» Амир Вайтман. По его словам, после поставки систем оповещения о ракетных атаках Западный Иерусалим может передать Киеву вооружения, от чего раньше отказывался. Вайтман до этого заявлял, что Россия «заплатит цену» за то, что поддерживает врагов Израиля в израильско-палестинском конфликте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Лидер израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вайтман заявил, что позиция Израиля в отношении России может стать более агрессивной. Об этом пишет Business Insider.

По словам Вайтмана, если военный конфликт на Украине не закончится к тому моменту, как Израиль разберется со своей проблемой, «израильское оружие найдет дорогу» в Киев.

Так политик прокомментировал слова постпреда Израиля при ООН Гилада Эрдана, который сообщил, что Западный Иерусалим работает над поставками Киеву систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотниками.

Лидер партии «Ликуд» считает, что это заявление было сделано «не на ровном месте». Вайтман добавил, что оно предшествовало началу в Москве переговоров палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа.

Политик считает, что «Россия активно вовлечена в то, что происходит в Израиле», однако неясно, «на каком уровне».

Ранее Вайтман в эфире телеканала RT заявлял, что Россия «заплатит цену» за поддержку врагов Израиля.

«Мы закончим эту войну [Израиля с ХАМАС]. После этого мы не забудем, что они сделали. И мы позаботимся о том, чтобы Украины победила», — добавил лидер партии «Ликуд».

О чем палестинцы договорились в Москве

С 29 февраля по 1 марта в Москве проходила встреча различных палестинских движений для преодоления внутреннего раскола. На нее прибыли лидеры 14 палестинских фракций, входящих в Организацию освобождения Палестины, включая ФАТХ, а также участников из ХАМАС и «Исламского джихада» (организация запрещена в России). Москва в переговорах не участвовала, предоставив только площадку для встречи.

1 марта участники переговоров выпустили совместное итоговое заявление, документ был опубликован в официальном Telegram-канале движения ХАМАС. В нем сообщается, что участники форума договорились о необходимости «принудить Израиль» вывести войска из сектора Газа и предпринять все усилия для освобождения палестинских узников из тюрем Израиля. Кроме этого, на встрече была достигнута договоренность оказывать сопротивление попыткам изгнания палестинцев с их земель.

Палестинские фракции также выступили в поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

В конце заявления собравшиеся поблагодарили Россию за организацию встреч и ее роль в решении палестинской проблемы.

В российском МИДе заявили, что Москва готова и дальше вносить вклад в усилия по продвижению всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского конфликта и надеется, что заданный в Москве импульс процессу межпалестинского примирения получит дальнейшее развитие.

Как Израиль помогает Украине

Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбой предоставить вооружения, однако до сих пор речи о поставках не шло. Западный Иерусалим последовательно отказывался от отправки какого-либо оружия. Предыдущее правительство страны во главе с Яиром Лапидом заявляло, что из соображений собственной безопасности будет поставлять Киеву только гуманитарную помощь.

5 февраля 2023 года уже новый премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что изучит возможность поставки Украине вооружений с учетом национальных интересов. 15 февраля 2023-го в Киев с визитом прибыл глава МИД Израиля Эли Коэн. Министр встретился со своим украинском коллегой Дмитрием Кулебой и президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещав им, что Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь. Коэн также подтвердил, что Иерусалим готов помочь Киеву разработать систему гражданского оповещения о воздушных атаках.

27 февраля 2024 года постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Западный Иерусалим работает над предоставлением Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотниками. Представитель МИД Израиля пояснил Business Insider, что речь идет не о системе ПВО «Железный купол», а, скорее, о «системе сигнализации», похожей на «Цева Адом» (израильская система оповещения о падениях ракет (включает сирену и голосовые сообщения), которая позволяет жителям спрятаться в защищенных местах, например, бомбоубежищах).

Издание пишет, что использование подобной системы на Украине, скорее всего, будет означать, что Израилю придется направить в страну военных --специалистов, которые будут помогать с ее интеграцией. Когда это произойдет, представитель МИДа не уточнил.