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В ХАМАС предложили России главную роль в урегулировании конфликта с Израилем

ХАМАС: Россия должна играть главную роль в урегулировании в противовес США

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Khalil Hamra/AP

Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил РИА Новости, что палестинское радикальное движение настаивает на том, чтобы Россия играла главную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта.

«Мы хотим, чтобы Россия стала главным игроком в противовесе США и Израилю», — сказал Марзук.

Замглавы политбюро подчеркнул, что ХАМАС призывает, чтобы за Россией стоял ряд стран, которые будут поддерживать ее в этом.

До этого Марзук заявил, что палестинское движение готово освободить удерживаемых в секторе Газа заложников, в том числе граждан России, после прекращения огня в анклаве.

27 февраля глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим заявил, что группировка официально не получала проекта с новыми условиями для заключения перемирия с Израилем.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа.

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