«Не фейк и не ИИ»: в Германии назвали подлинным разговор о Крымском мосту в бундесвере Шольц пообещал быстро расследовать утечку переговоров о Крымском мосте

Германские СМИ Der Spiegel и Berliner Zeitung сообщили, что опубликованная RT запись разговора немецких офицеров об Украине и возможной атаке на Крымский мост, вероятно, подлинная. Шольц назвал ситуацию «серьезным вопросом» и пообещал тщательное и быстрое расследование. Тем временем Лавров счел произошедшее «кричащим саморазоблачением» западных политиков, а Медведев назвал немцев «заклятыми врагами».

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «очень серьезным вопросом» вероятную утечку разговора немецких офицеров об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту и пообещал скорое расследование. Об этом он сказал в кулуарах во время визита в Ватикан, пишет Welt.

Речь идет о записи, опубликованной 1 марта главным редактором медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргаритой Симоньян. На ней якобы высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали возможные поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus и потенциальную атаку на Крымский мост.

«Сейчас это выясняется очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро», — указал Шольц.

Если утечка разговора окажется правдой, это будет «весьма проблематичным процессом», сообщил журналистам председатель комитета парламентского контроля бундестага Константин фон Нотц («Зеленые»). Главный вопрос, по его словам, заключается в том, разовый ли это провал или структурная проблема с безопасностью.

Крупнейшие германские издания Berliner Zeitung и Der Spiegel сообищили, что перехваченный разговор, скорее всего, подлинный.

«Ясно — это не фейк и не искусственный интеллект. Это была почти 40-минутная запись встречи генералов ВВС высочайшей военной и политической взрывоопасности», — подчеркивает Berliner Zeitung.

Издание обращает внимание на качество опубликованной аудиозаписи, которая «звучит так, как будто Москва напрямую подключилась к конференц-связи».

Как сообщило Der Spiegel, собеседники использовали платформу для видеоконференций WebEx, разговоры на которой относительно легко перехватить. По данным Welt, генерал-лейтенант немецких ВВС Инго Герхарц общался там с тремя командующими своего рода войск 19 февраля. Один из них, бригадный генерал Франк Грефе, вышел на связь из отеля в Сингапуре. В начале беседы он сам обсуждает с коллегами качество местных гостиниц.

В Минобороны Германии отказались отвечать ТАСС на вопросы о перехваченном разговоре, сославшись на то, что «в принципе» не комментируют информацию из СМИ. В то же время пресс-служба ведомства передала немецким изданиям, что Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) инициировало «все необходимые меры» для проверки утечки.

«Мы не можем ничего сказать о содержании сообщений, которые, по всей видимости, были перехвачены», — уточнили в министерстве.

Секретная служба бундесвера MAD, по данным Der Spiegel, усиленно изучает произошедшее. Это «крупная катастрофа», и бессонные ночи теперь ждут не только немецкую армию, отмечает Berliner Zeitung. Издание предупреждает, что из-за таких утечек мир «скатывается к большой войне».

«Благодаря российским спецслужбам, опубликованная в пятницу запись станет образцовым уроком для будущих историков: вот как они скатились к большой войне», — резюмирует газета.

Реакция России

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, перехваченный разговор доказывает, что в Германии сильна «партия войны».

«Как тщательно они готовят атаки на Крымский мост, на другие объекты… И главное, как при этом хотят обязательно всех обмануть, чтобы подумали не на них, а на американцев, британцев, поскольку они и так уже там находятся… Это кричащее саморазоблачение», — сказал он на пресс-конференции по итогам Анталийского дипломатического форума.

По его мнению, западные политики надеются на военное поражение России, а Москва сталкивается с «недостатком понимания» с их стороны.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал подслушанный разговор немецких офицеров «позором для Германии».

«Это полный позор и потеря лица для Германии, показывающей свои новые цвета: лживая, подлая, агрессивная, реваншистская и русофобская», — написал он в социальной сети X (бывшая Twitter).

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова оценила сообщения СМИ о том, что бундесвер настаивает на блокировке аккаунтов в соцсети Х, распространявших запись беседы. Она заявила, что так «заметают следы».

«Граждане Германии должны знать от Шольца о правах заграничного человека в России, Белоруссии, Китае, но только не о своих, немецких правах», — добавила Захарова.

Яростнее всех отреагировал зампредседателя Совета безопасности, бывший президент России Дмитрий Медведев.

«Немцы снова превратились в заклятых врагов. Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности... Кто мог себе это представить совсем недавно? Как на это реагировать дипломатическим образом?», — возмутился политик в Telegram.