«Французы, отстоим Киев!». Как может выглядеть война России и НАТО Полковник Ходаренок: войска НАТO не будут биться на Украине до последнего вздоха

Поражение Украины может грозить прямым военным столкновением России и НАТО, считает министр обороны США Ллойд Остин. По какому сценарию может развиваться такая война, готовы ли европейские армии отправить свои контингенты на поля Украины и к каким последствиям это может привести — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Североатлантический альянс вступит в прямой военный конфликт с Россией, если Украина потерпит поражение, заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США глава Пентагона Ллойд Остин

«Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией», — высказал он свою оценку.

Как могут действовать страны НАТО?

Возникает вопрос – а как подобный вооруженный конфликт может выглядеть на практике? Со стороны США и их союзников в этом случае гипотетически возможны несколько вариантов действий.

Первый из них – нанесение по России некоей разновидности быстрого глобального удара (БГУ), то есть атаки США и стран НАТО на объекты российского государства и Вооруженных сил крылатыми ракетами морского и воздушного базирования с боевыми частями в конвенциональном (то есть, неядерном) снаряжении. В рамках этого варианта также возможны удары по РФ со стороны Военно-воздушных сил и авиации ВМС НАТО, например, баллистическими ракетами наземного и морского базирования — тоже в неядерном оснащении.

Однако как бы ни было велико количество подобных носителей (а на самом деле оно не так уж и велико), к каким-либо достойным результатам БГУ не приведет. Территория России велика, самых разных объектов много, возможно, потери для Москвы будут чувствительны, но одним ударом (и даже их серией) Российскую Федерацию из войны не выведешь и тотального поражения ей не нанесешь.

Помимо этого, на подобные действия так или иначе ответят Вооруженные силы России. И вполне возможно, что их ответ будет для государств НАТО куда более болезненным, чем удары Объединенных вооруженных сил (ОВС) альянса для РФ.

Взрывы в центрах европейских столиц, где размещены военные ведомства и штабы ОВС Североатлантического альянса, могут произвести, без всякого преувеличения, ошеломляющее впечатление на местное население.

После обмена ракетно-авиационными ударами очень скоро станет ясно, что без задействования крупных группировок сухопутных войск (в сочетании с действиями остальных видов вооруженных сил и родов войск) военно-политических целей конфликта Североатлантическому альянсу добиться не удастся. И это уже другой вариант ведения вооруженной борьбы.

«Вперед, немецкие богатыри!»

А вот насколько готовы европейские армии отправить свои воинские контингенты на поля Украины и нести в ходе атак, контратак и различного рода маневров крайне чувствительные потери в личном составе и технике — вопрос открытый.

Ллойд Остин, безусловно, может сказать: «Я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией». В этом случае остается всего-навсего пустяк – сформулировать перед личным составом ОВС НАТО (и населением государств-членов альянса) понятные военно-политические цели подобного конфликта. Или, иными словами, предложить солдатам и офицерам ОВС НАТО некий набор лозунгов, за которые им в предстоящих тяжелых боях придется получать ранения или лишаться жизни.

Как они могут примерно выглядеть? «Во имя Украины, вперед, немецкие богатыри!», «Французы, отстоим Киев!», «Все силы американского народа на помощь Владимиру Зеленскому!», «Воины Великобритании, отстоим украинские города и села!», «Солдаты Италии, будьте героями в степях Украины!».

Не очень похоже, что подобные лозунги воодушевят бойцов и офицеров ОВС НАТО и заставят их биться за левый берег Днепра до последней капли крови и до последнего вздоха.

И можно ни секунды не сомневаться, что ни руководители государств-участников НАТО, ни личный состав их вооруженных сил, ни население этих стран кровь в боях за какую-нибудь Великую Камышеваху на Южной Украине проливать решительно не хотят.

К тому же не стоит забывать, что в подобном конфликте изнеженным и давно не воевавшим европейским армиям предстоит встретиться в боях не с туземцами (к чему они, можно сказать, привыкли за последние несколько десятилетий), а с закаленной в двухлетних боях армией, оснащенной современным вооружением. Кроме того, в том же Афганистане ОВС НАТО в боях даже с плохо вооруженными моджахедами не показали себя всесокрушающей силой. А на Украине будет далеко не Афганистан.

И, наконец, следует непременно иметь в виду и третий вариант развития вооруженного противостояния России и НАТО. Рано или поздно стороны могут перейти к применению оружия массового поражения . А вот в этом случае никаких победителей в такой войне уже не будет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).