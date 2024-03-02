Военная операция на Украине, день 738-й

08:03

По данным МО РФ, российские истребители Су-35С самим своим выходом на боевое дежурство не дают самолетам ВСУ взлететь с аэродромов в ходе выполнения боевых задач на Авдеевском направлении:

«Любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена».