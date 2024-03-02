Военная операция на Украине, день 738-й

❗️В Санкт-Петербурге произошел взрыв. Shot пишет, что обломки БПЛА рухнули рядом с жилым домом на Пискаревском проспекте, никто не пострадал. По предварительным данным, целью была нефтебаза «Ручьи».
По данным «Страны.ua», украинские водители обвинили своих коллег в том, что они дали взятку польским протестующим в размере $250, чтобы пересечь границу. Между водителями возник конфликт.
Президент Джо Байден не стал комментировать возможность контактов с главой РФ Владимиром Путиным и перспективы переговоров об урегулировании конфликта на Украине во время общения с журналистами в Белом доме.
Пентагон подтвердил, что российские власти заранее уведомили США о проведении учебно-боевого пуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс» на испытательном космодроме Плесецк, выяснил корреспондент ТАСС.
❗️На Запорожском направлении новороссийские и ставропольские десантники взяли штурмом опорные пункты украинских войск у населенного пункта Вербовое — МО РФ
Журнал Spiegel со ссылкой на источники в минобороны ФРГ пишет, что сотрудники немецкого оборонного ведомства считают настоящей запись прослушки офицеров бундесвера насчет планов ударить ракетами Taurus по Крымскому мосту, расшифровку которой опубликовала редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Немцы думают, что создание подделки с применением нейросетей и искусственного интеллекта в случае этой записи крайне маловероятно.
По данным МО РФ, российские истребители Су-35С самим своим выходом на боевое дежурство не дают самолетам ВСУ взлететь с аэродромов в ходе выполнения боевых задач на Авдеевском направлении:
«Любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена».