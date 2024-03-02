В Германии расследуют утечку разговора офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту Немецкие СМИ считают подлинной утечку о возможной атаке на Крымский мост

Министерство обороны Германии обеспокоено появлением в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о возможных планах атаки на Крымский мост с использованием дальнобойных крылатых ракет Taurus. Контрразведка ФРГ считает запись вероятно подлинной и опасается других прослушек российских спецслужб.

После обнародования записи Федеральное ведомство военной контрразведки ФРГ начало расследование и «приняло все необходимые меры». По первым оценкам, подделка беседы с помощью искусственного интеллекта «в значительной степени исключена», сообщают немецкие СМИ. В Германии склоняются к тому, что запись подлинная.

1 марта главред RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку записи разговора германских офицеров, которую ей передали «товарищи в погонах». На ней обсуждались возможные поставки Украине ракет Taurus и планы гипотетических атак на Крымский мост (его называли «мостом на востоке») и склады боеприпасов. Участники беседы просчитывали варианты, как поддержать Киев, чтобы Германия не стала непосредственным участником конфликта. В беседе участвовали командующий BBC Германии Инго Герхартц, начальник отдела операций и учений командования ВВС Франк Грефе, а также сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

Первоначальный анализ записи свидетельствует, что офицеры бундесвера «были весьма неосторожны» и разговаривали не по защищенной линии, а на довольно легко прослушиваемой платформе WebEx.

Немецкие издания Bild и Spiegel не исключают, что запись была сделана в Сингапуре. Там на момент разговора 19 февраля находился один из офицеров, о чем он сам сказал в начале беседы, обсуждая с коллегами качество сингапурских отелей. Его комната могла прослушиваться (вероятно, российскими спецслужбами или их партнерами), телефон мог быть компрометирован или он набирал номер через незащищенную сеть.

По информации СМИ, в минобороны Германии были встревожены из-за этой записи и возможного перехвата других сообщений . Официальных комментариев оттуда пока не последовало.

Вместо этого бундесвер в пятницу «попытался ограничить ущерб» от публикации расшифровок – и в немецком сегменте соцсети X (бывший Twitter) по его требованию заблокировали ряд аккаунтов, распространявших запись беседы немецких военных.

«Это называется «заметать следы», — написала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram. – Все пойдет по тому же сценарию, как и немецкое «расследование» терактов на «Северных потоках»? Граждане Германии должны знать от Шольца о правах заграничного человека в России, Белоруссии, Китае, но только не о своих, немецких правах».

Сам канцлер ФРГ Олаф Шольц «оказался в затруднительном положении», считает немецкое издание Focus: «Ранее он отверг возможную поставку Taurus на Украину на том основании, что для запуска крылатых ракет на Украине нужны немецкие солдаты. С другой стороны, генералы в записи предполагают, что Украина сможет управлять ими и самостоятельно».

На записи военные обсуждают, как поставить Taurus и обучить украинских военных пуску ракет таким образом, чтобы не перейти «красную линию» и не стать явными участниками конфликта.

Ранее Шольц и министр обороны Борис Писториус заявляли, что Германия не будет отправлять своих военных на Украину, а канцлер подчеркивал, что в планах нет и отправки на Украину Taurus.