«Мы должны помнить, сколько ему лет»: в Британии разработали план на случай смерти Карла III DE: в Великобритании начали подготовку к смерти короля Карла III

В Великобритании приготовили операцию «Менайский мост» на случай смерти короля Карла III. Об этом написали несколько СМИ Соединенного Королевства. Британские власти традиционно заранее составляют такие планы: в них подробно расписан порядок действий для ближайшего окружения, родственников и публичных фигур. Публикации о «Менайском мосте» появились после того, как выяснилось, что у короля рак.

Операция «Менайский мост»

В случае смерти короля Карла III (имя при рождении Чарльз Филипп Артур Джордж) в Великобритании активируют план под кодовым названием «Менайский мост», написал британский таблоид The Daily Express.

«Подготовка к смерти члена королевской семьи, особенно монарха, требует огромного планирования. В нем участвуют десятки людей из самых разных агентств по всей стране. <...> Подготовка помогает всему идти гладко в первые часы и дни после смерти монарха», — отметил таблоид The Sun.

Менайский мост — это висячий мост через пролив Менай. Он соединяет британский остров Англси с основной территорией Уэльса. Название плана выбрали потому, что Карл очень любит Уэльс.

Готовить «Менайский мост» начали вскоре после кончины Елизаветы II, рассказывал в интервью 2022 года офицер королевской охраны Саймон Морган. Для самой Елизаветы сценарий был готов за 22 года до ее смерти.

«Ему (королю. — «Газета.Ru») 73 года, мы должны помнить об этом, и полиция должна снова планировать на будущее», — указал офицер.

День Д

О смерти Карла III первыми в стране узнают премьер-министр и канцелярия Тайного совета короля (орган советников британского короля, носит церемониальный характер). Им сообщит об этом личный секретарь монарха, сейчас это 56-летний сэр Клайв Олдертон.

Затем о произошедшем доложат в кабинет министров и «нескольким высокопоставленным чиновникам». Им придут соответствующие электронные письма. Сразу после этого приспустят британские флаги на центральной улице Лондона Уайтхолл.

Из СМИ первой официальную новость получит телерадиокомпания Би-би-си, которая объявит ее всему миру. При этом утечки о здоровье монарха могут заранее узнать и другие издания — так, редактор Daily Mail Тед Верити утром в день смерти Елизаветы II получил завуалированное сообщение от своего источника: «Мне сказали, что ситуация к северу от границы близится к концу».

Букингемский дворец опубликует официальное сообщение. В случае смерти Елизаветы II на сайте королевской семьи было написано: «Королева мирно скончалась сегодня днем ​​в Балморале (шотландский замок. — Газета.Ru). Король и королева-консорт останутся сегодня вечером в Балморале и завтра вернутся в Лондон».

Принца Уильяма начнут готовить к коронации как первого наследника престола. На следующий день после смерти отца он выступит с обращением к нации.

Жена Карла III Камилла не останется действующей королевой, поскольку, когда умирает король, королева-консорт не сохраняет титул. Вместо этого она станет «вдовствующей королевой».

День смерти монарха в Великобритании известен как «День Д», каждый последующий день как «Д+1», «Д+2» и так далее. Кодовые названия и слова для смерти короля или королевы существуют с тех пор, как в Букингемском дворце были операторы телефонных коммутаторов. Они могли прослушивать звонки и преждевременно слить информацию прессе. Когда умер отец Елизаветы II Георг VI, новость передавали словами «Уголок Гайд-парка», а о самой Елизавете изначально была заготовлена фраза «Лондонский мост пал». В наши дни кодовые фразы известны всем заранее, поэтому они носят формальный характер.

«Почему именно я?»

Действующему королю 75 лет, его мать умерла в 96 лет. Наследником британского престола Чарльз стал примерно в три года, в девять получил титул принца Уэльского. Сам он узнал об этом, когда смотрел с друзьями выступление королевы по телевизору.

«Все остальные мальчики обернулись и посмотрели на меня, помню, как подумал: «Почему именно я?» — говорил Чарльз.

Официально Чарльз начал выполнять роль принца в 20 лет после церемонии, когда королева публично короновала его коленопреклоненного, и юноша произнес

традиционную клятву на валлийском и английском языках. При этом его пытались убить члены движения за независимость Уэльса. Двое мужчин подложили бомбу на железной дороге, по которой Чарльз ехал на церемонию, однако она взорвалась преждевременно и убила самих террористов.

По словам Чарльза, он «влюбился» в Уэльс, еще когда учил для роли принца валлийский язык в местном университете. Часто с энтузиазмом говорил о важности защиты валлийского языка и культуры, поддерживал защиту местной природы. На своей коронации как короля он попросил исполнить песню на валлийском языке — это первый случай в истории.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Карл III официально вступил в должность короля 10 сентября 2022 года, на второй день после смерти Елизаветы II. Церемонию коронации провели в мае 2023-го, чтобы с момента кончины королевы прошло достаточное время для ее оплакивания.

В начале февраля стало известно, что у короля рак. О диагнозе сообщил Букингемский дворец. Премьер Риши Сунак отметил, что болезнь диагностировали на ранней стадии.

«Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех, кто во всем мире страдает от рака», — отмечал Букингемский дворец.

Сейчас король проходит лечение и продолжает выполнять свои обязанности.