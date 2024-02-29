Военная операция на Украине, день 736-й

Ночью российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью — МО РФ
Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов в интервью РИА Новости заявил, что в решении об энергоблокаде полуострова и подрыве ЛЭП принимал участие бывший президент Украины Петр Порошенко. По его словам, США консультировали Киев по технической части организации блокады.
В России планируют создать вездеход-амфибию «Тритон» для форсирования водных преград и создания плацдармов в зоне СВО. Сейчас разработчики собирают опытный образец машины, сообщил гендиректор ООО «Арго» Константин Багдасаров в разговоре с РИА Новости.
⚡️МО РФ сообщило, что российские штурмовые подразделения вошли в село Работино Запорожской области и закрепились в населенном пункте.
Палата представителей США опубликовала заявление, в котором говорится, что партийные лидеры американского конгресса пришли к временному соглашению о бюджете, чтобы не допустить остановки правительства. Между демократами и республиканцами возник конфликт из-за выделения финансирования для помощи Украине.
❗️ВС РФ уничтожили группу элитных украинских диверсантов на Тендровской косе в Херсонской области в момент попытки десанта, написал Telegram-канал «Канал специального назначения».
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости заявил, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация, а Франция воспринята как агрессор и сторона конфликта.
По данным «Ъ», 52-летнему российскому военнослужащему Радику Богданову, который попал в плен ВСУ и недавно вернулся в Россию, грозит до 20 лет лишения свободы. Его обвинили в участии в боевых действиях на стороне Украины. Мужчина признал свою вину.