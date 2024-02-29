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Политика

Военная операция на Украине, день 736-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 736-й день

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Станислав Красильников/ТАСС
МО РФ сообщило, что российские штурмовые подразделения вошли в село Работино Запорожской области и закрепились там. Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов утверждает, что решение об энергоблокаде полуострова принял экс-президент Украины Петр Порошенко, а США консультировали украинцев по технической части. Новая Зеландия объявила о следующем пакете санкций, которые затронут российскую нефть и экспорт некоторых товаров. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:54

Ночью российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью — МО РФ

08:48

Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов в интервью РИА Новости заявил, что в решении об энергоблокаде полуострова и подрыве ЛЭП принимал участие бывший президент Украины Петр Порошенко. По его словам, США консультировали Киев по технической части организации блокады.

08:44

В России планируют создать вездеход-амфибию «Тритон» для форсирования водных преград и создания плацдармов в зоне СВО. Сейчас разработчики собирают опытный образец машины, сообщил гендиректор ООО «Арго» Константин Багдасаров в разговоре с РИА Новости.

08:37

08:31

⚡️МО РФ сообщило, что российские штурмовые подразделения вошли в село Работино Запорожской области и закрепились в населенном пункте.

08:27

Палата представителей США опубликовала заявление, в котором говорится, что партийные лидеры американского конгресса пришли к временному соглашению о бюджете, чтобы не допустить остановки правительства. Между демократами и республиканцами возник конфликт из-за выделения финансирования для помощи Украине.

08:23

08:17

❗️ВС РФ уничтожили группу элитных украинских диверсантов на Тендровской косе в Херсонской области в момент попытки десанта, написал Telegram-канал «Канал специального назначения».

08:13

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости заявил, что отправка французских войск на Украину будет расценена как ее оккупация, а Франция воспринята как агрессор и сторона конфликта.

08:07

По данным «Ъ», 52-летнему российскому военнослужащему Радику Богданову, который попал в плен ВСУ и недавно вернулся в Россию, грозит до 20 лет лишения свободы. Его обвинили в участии в боевых действиях на стороне Украины. Мужчина признал свою вину.

08:03

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 736-го дня специальной военной операции России на Украине.

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