«21 мая он становится никем»: офис президента Украины спросит суд о легитимности Зеленского

Офис президента Украины готовит обращение в Конституционный суд в связи с истечением полномочий Владимира Зеленского 20 мая, сообщило «Зеркало недели». Вопрос о том, может ли политик по закону продолжать занимать свой пост без проведения запланированных выборов, поднимался не раз. В украинской разведке считают, что нынешней ситуацией может воспользоваться Москва, чтобы «расшатать» ситуацию в стране и нанести поражение ВСУ.

Два главных вопроса

Офис президента Украины подготовил и планирует направить в Конституционный суд страны (КСУ) обращение насчет полномочий Владимира Зеленского после их истечения 20 мая 2024 года. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

В обращении содержатся два вопроса.

Первый связан с тем, разрешит ли основной закон проведение на Украине президентских выборов в условиях объявленного в стране военного положения.

Второй касается легитимности полномочий действующего лидера Владимира Зеленского, которые истекают 20 мая 2024 года.

По данным источников издания, в случае принятия решения об обращении в суд, делать это будут депутаты фракции «Слуга народа».

Также «Зеркало недели» отмечает, что у администрации Зеленского «нет уверенности в том, что они получат от КСУ нужное им решение». Для его принятия нужно 10 голосов, а сегодня в состав Конституционного суда из 18 положенных по Конституции входят только 13 судей. Из них семеро были назначены либо лично предшественником Зеленского на посту главы государства Петром Порошенко, либо парламентом или съездом судей во время его президентского срока.

В офисе украинского лидера также опасаются, что сам факт обращения породит еще больше сомнений в легитимности полномочий Зеленского после 20 мая.

Спецоперация «Майдан-3»

Ранее Комитет по вопросам разведки при президенте Украины опубликовал заявление о подготовке в стране спецоперации под названием «Майдан-3». Об этом писала «Страна.ua».

В ведомстве утверждают, что эта операция может закончиться попыткой свержения Владимира Зеленского в марте – мае 2024 года.

Как отметили в пресс-службе комитета, «попытки разжигания конфликтов будут предприняты как внутри Украины, так и в других точках мира». Ситуацию внутри страны, по имеющимся данным, планируют «раскачать» к первой половине июня и нанести Киеву военное поражение на востоке Украины.

В связи с этим ведомство призвало западных партнеров и украинцев усилить «всеобъемлющие меры безопасности».

В «Майдане-3», по словам начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), заинтересована Россия. Цель этой кампании — настроить украинцев друг против друга и убедить их в нелегитимности Киева. При этом Буданов уверен, что операция провалится, так как Украина уже знает о самой операции и о том, как ей противодействовать.

Все дело в выборах

Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года. Согласно Конституции страны, проводить их во время военного положения запрещено. О том, что выборы в нынешних условиях неприемлемы, неоднократно заявляли в офисе Зеленского. В том числе потому, что часть населения страны — та, что участвует в боевых действиях или уехала за границу, — не сможет на них проголосовать.

«Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которые ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», — отмечал в ноябре 2023-го Зеленский.

Летом действующий президент говорил о том, что для проведения голосования нужно поменять законодательство Украины. Еще одно условие — получение финансовой поддержки от западных партнеров в размере $5 млрд. Зеленский подчеркивал, что проводить выборы «в кредит», как и забирать деньги «от оружия» он не будет. При этом глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявлял, что страна не закрывает эту страницу, а президент рассматривает «все за и против».

Тем не менее 19 декабря во время пресс-конференции Зеленский сообщил, что не готов проводить выборы:

«Нельзя проводить выборы во время войны. Мы можем действовать только согласно законодательству Украины. И живу я согласно законам Украины. По крайней мере, все для этого делаю».

Оппоненты и критики Зеленского при этом повторяют, что после 20 мая его власть будет нелегитимна.

«21 мая 2024 года он становится никем. Ты можешь ссылаться на что угодно: на военное положение, на войну. Кстати, войну-то он не объявил. Формально, официально войны нет. Так в связи с чем ты отложил выборы? Только в связи с одним — боязнью эти выборы проиграть», — высказал мнение экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с РИА Новости.



Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков придерживается такого же мнения. По его словам, Зеленский после истечения срока своих полномочий должен передать их председателю украинского парламента:

«Четко прописано в конституции, что должно происходить: есть председатель Верховной рады, он выполняет функции президента до того, как будет избран новый президент и вступит в свои права».

Однако исполнение обязанностей президента страны возлагается на спикера Рады только в случае досрочного прекращения полномочий действующего главы государства. При этом 108-я статья основного закона Украины гласит, что президент продолжает исполнять обязанности до инаугурации своего преемника.